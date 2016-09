Wie Kinder sicherer zur Schule kommen Tempo 30 in Bischofswerda Süd ist nur ein Vorschlag dafür. Er könnte auch anderen im Stadtgebiet nutzen.

Amy und Sunny fahren jeden Mittag nach der Schule von der Kirchstraße mit dem Bus nach Bischofswerda Süd, wo sie in den Hort gehen. Auf dem Weg von der Haltestelle zum Hort müssen sie die Straße überqueren. Aus Sicht des Auto Club Europa eine Gefahrenquelle. © Steffen Unger

Der „Schulwegdoktor“ war da. Über diesen Begriff mag man schmunzeln. Die Empfehlungen des Experten vom Auto Club Europa (ACE), Andreas Becht, sind jedoch beachtenswert. In den vergangenen Wochen analysierte er die Sicherheit für Kinder an der Grundschule in Bischofswerda Süd. Auf einem Forum stellte er jetzt die Ergebnisse vor. Die SZ fasst die Schwerpunkte zusammen.

Tempo 30 – eine Anregung nicht nur für die Süd-Schule

Eltern, Lehrerinnen der Grundschule und Erzieherinnen des Acht-Sterne-Horts fordern seit Langem, dass das vor zwei Jahren versetzte Tempo 30-Schild an die Schule zurückkommt. Andreas Becht gibt ihnen Rückenwind. Der Argumentation von Behörden, wonach das Zeichen „Achtung, Kinder!“ zwingender als Tempo 30 sei, setzt er entgegen, dass dies die schöne, graue Theorie sei. Die Praxis sehe meist anders aus: Wo 50 km/h erlaubt sind, werde in der Regel Tempo 60 gefahren, sagt er – und plädiert für Tempo 30 vor der Schule.

Die Chance dafür ist gestiegen. Zum einen gibt es einen Beschluss der Innenminister der Länder, wonach vor Kindertagesstätten, Schulen und Altenheimen künftig generell Tempo 30 gelten soll. Zum anderen beauftragte der Ausschuss für Wirtschaft und Technik des Bischofswerdaer Stadtrates im Mai die Verwaltung zu prüfen, die Höchstgeschwindigkeit vor allen Bischofswerdaer Schulen auf 30 km/h zu begrenzen, also auch vor dem Gymnasium, der Schule zur Lernförderung und der Grundschule Goldbach. Entscheiden müsse das der Stadtrat, sagt Sascha Hache, Leiter des OB-Büros. Der Beschluss werde zurzeit vorbereitet. Für Bischofswerda Süd sieht er vor, gleich nach der Einfahrt von der Putzkauer in die Thälmannstraße das Tempo 30-Schild und einige Meter dahinter das Zeichen „Achtung, Kinder“ aufzustellen. Wann das Thema in den Stadtrat kommt, steht noch nicht fest.

Halteverbot vor der Schule – ein Schritt zu mehr Übersichtlichkeit

Sieben bis acht Fahrzeuge können neben der Fahrbahn unmittelbar vor der Schule abgestellt werden. Vor allem am Morgen, wenn viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen, eine Gefahrenquelle, weil die Lage unübersichtlich ist. Fahrzeuge kommen an, werden geparkt; Eltern begleiten ihre Kinder ins Haus, während andere wieder abfahren. Selbst die Feuerwehrzufahrt wird gelegentlich zugeparkt – trotz Verbots. ACE-Fachmann Andreas Becht schlägt vor der Schule ein Parkverbot vor. Demnach dürften Eltern nur kurz halten, um ihr Kind aussteigen zu lassen, und müssten dann sofort weiter fahren.

Links zum Thema Kommentar: Auch die Eltern tragen Verantwortung

Die Stadtverwaltung will noch einen Schritt weiter gehen und strebt an dieser Stelle ein absolutes Halteverbot an. Nach einer Verkehrsschau mit der Polizei wolle man darüber entscheiden, so Sascha Hache. Positiver Nebeneffekt: Fallen die Pkw-Stellplätze unmittelbar am Schulhaus weg, könnte der Fußweg dort verbreitert werden. Ein Schritt zu mehr Sicherheit, stimmen Stadt, Schul- und Hortleitung sowie Elternvertreter überein. Alternative Stellplätze für Eltern, die ihr Kind zur Schule bringen, könnten auf dem Platz hinter der Schiebock-Passage angeboten werden.

Bushaltestelle auf der falschen Seite – kann sie verlegt werden?

Am Mittag kommen einige Schüler, die an der Grundschule Kirchstraße lernen und im Acht-Sterne-Hort betreut werden, mit dem Bus im Stadtteil Süd an. Auf dem Weg von der Haltestelle zum Hort müssen sie die Straße überqueren. Günstiger wäre es, die Haltestelle würde auf derselben Straßenseite wie die Schule sein, sagt Andreas Becht. Ein realistischer Vorschlag? Dafür müsste die Linienführung des Stadtbusses A verändert werden. Machbar und wünschenswert? OB-Bürochef Sascha Hache sagte zumindest zu, dass die Stadtverwaltung diesen Vorschlag prüfen und mit dem Busunternehmen besprechen werde.

Schülerlotsen ab Oktober – warum aber nur am Morgen?

Drei Bewerbungen gibt es für die Arbeit als Schulweghelfer. Voraussichtlich ab Oktober sollen sie eingesetzt werden, allerdings nur am Morgen. Aus Sicht der SPD, die die Verkehrsanalyse und das Forum in Bischofswerda Süd organisierte, ist das nicht ausreichend. Denn nach der Schule sowie nachmittags nach dem Hort müssen die Kinder alleine zurecht kommen, sagt Uta Strewe, die Vorsitzendes des Ortsvereins.

In der Stadtverwaltung hält man den Einsatz von Schülerlotsen ab dem Mittag für nicht praktikabel, da die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten aus der Schule kommen. Auch ein Zebrastreifen, wie ihn SZ-Leser auf Facebook vorschlugen, sei nicht ohne Weiteres umzusetzen, sagt Sascha Hache. Denn ein solcher Übergang müsse auch beleuchtet werden. Ein Zebrastreifen sie deswegen nicht billiger als bauliche Maßnahmen, sagte er.

zur Startseite