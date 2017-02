Wie kann die B 169 sicherer werden? Eine Bundesstraße, sechs Dörfer, 26 Unfälle in einem Jahr. Das Ordnungsamt sucht jetzt Grundstücke für Blitzer.

Stilles Gedenken: Blumensträuße und Grablichter erinnern an zwei ältere Damen, die vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall auf der B 169 zwischen Seerhausen und Plotitz ums Leben gekommen waren. Zur Ursache wird noch ermittelt.



Wohnen auf dem Dorf: Das verbindet man mit Hähnekrähen. Landluft. Gemächlichkeit. In Ortschaften an der Bundesstraße ist das anders. So wie in den Stauchitzer Ortsteilen Seerhausen, Plotitz, Stösitz, Panitz. Auch durch Stauchitz selbst rollt täglich ab früh um 5 Uhr die Lawine. Nicht erst seit dem Unfall von vergangener Woche, bei dem zwei Auto-Insassinnen starben, machen sich die Anwohner Gedanken um ihre Sicherheit.

Mittlerweile steht fest: Das Unglück auf der B 169 steht in einer ganzen Reihe von Verkehrsunfällen. Laut aktueller Zahlen der Polizei hat es allein im vergangenen Jahr auf der Bundesstraße zwischen Seerhausen und Stauchitz 26-mal gekracht. Weil die Zahlen für Januar sowie Februar 2017 statistisch noch nicht komplett erfasst sind, sind Vorkommnisse aus diesem Jahr dabei noch nicht enthalten.

Immerhin: Bei 22 der 26 Unfälle blieb es bei Blechschäden. Immerhin viermal gab es 2016 allerdings Verletzte. Eine Unfallhäufungsstelle stellt dieser Abschnitt aus Sicht der Polizei trotzdem nicht dar. „Der Großteil waren Wildunfälle“, sagt Polizeioberkommissarin Ilka Rosenkranz.

Und wie sieht es im aktuellen Fall aus, wo beim Zusammenstoß zweier VW zwei ältere Damen ums Leben kamen? „Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall laufen noch“, sagt die Polizeisprecherin. Zur Ursache könne man derzeit keine Aussagen treffen. Auch eine knappe Woche nach dem Unfall hatte die Polizei die beiden Fahrer noch nicht vernehmen können – wegen deren schwerer Verletzungen.

Skepsis beim Ausbau der B 169

Am Mittwoch gab es eine Beratung zwischen der Polizeidirektion und dem Landkreis Meißen, sagt Kerstin Thöns, Sprecherin des Landratsamts. „Erst wenn alle Details auf dem Tisch liegen, kann über weitere Sicherheitsvorkehrungen beraten und entschieden werden.“ Unabhängig vom Ergebnis der Ermittlungen werde das Unglück von vergangener Woche auf jeden Fall Thema für die Unfallkommission.

In der Gemeinde Stauchitz ist derweil ein Hauptthema, wie die Strecke durch die Dörfer sicherer werden kann. Manche hoffen auf die geplante Trasse nach dem Ausbau der B 169, die weit weg von den jetzigen Orten verlaufen würde (siehe Karte). Andere sind skeptisch, ob der Ausbau nach all den Jahren der Planung überhaupt noch kommt. Gleichzeitig ist das Tempo des Verkehrs Thema. Wenige Hundert Meter vom jüngsten Unglücksort entfernt steht ein stationärer Blitzer in einer 30-Zone. Der war seinerzeit vor einer Kita installiert worden, die es aber schon längst nicht mehr gibt. Der Landkreis hat den Kasten dennoch stehenlassen. „Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zur Straßenführung und -breite sowie die Benutzung durch zunehmenden Schwerlastverkehr wird die Anlage auch nach Schließung der Kita zum Zweck der Verkehrserziehung als weiter notwendig erachtet“, sagt Ordnungsamtsleiterin Barbara Korsowski.

Die Zahlen würden belegen, dass der Blitzer gerechtfertigt sei: So kontrollierte die Anlage Seerhausen, Fahrtrichtung Döbeln, vergangenes Jahr rund 646 000 Fahrzeuge. Daraus resultierten etwa 2 850 Verfahren. Die weitaus meisten geblitzten Autofahrer hatten zwar höchstens 20 km/h zu viel auf dem Tacho. Ein gutes Dutzend wurde aber auch mit einer Übertretung von mindestens 21 km/h erwischt.

Mobil blitzt der Landkreis nach eigener Aussage in diesem Bereich bislang auf der B 169 ebenfalls in Seerhausen auf der Hauptstraße und außerdem in Höhe Panitz. Allerdings habe man vergangenes Jahr auf der B 169 in der Ortschaft Stauchitz keine Kontrollen durchgeführt. Zuvor waren dort „keine überdurchschnittlichen Verstöße“ festgestellt worden – auch wenn man keine einzelnen Statistiken zu den mobilen Messstellen führe.

Nachdem der Stauchitzer Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) im SZ-Interview mehr Sicherheit für die Bürger forderte, sieht man beim Landkreis durchaus Möglichkeiten, die Verkehrsüberwachung an der Bundesstraße zu intensivieren: „Wenn es gemeinsam gelingt, auch private Grundstückseigentümer zu erreichen“, sagt Barbara Korsowski. Die müssten erlauben, dass auf ihren Privatgrundstücken mobile Blitzer aufgestellt werden können. Vielleicht gelingt es so, das Leben auf dem Dorf etwas sicherer und ruhiger zu machen.

