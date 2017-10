Wie kann der Bischofsplatz sicherer werden?

Immer wieder passieren Unfälle am Bischofsplatz, oft mit verletzten Radfahrern als Folge. ADFC und Stadträte fordern eine Umgestaltung des Platzes, damit er für alle Verkehrsteilnehmer sicherer wird. Der Ortsbeirat Neustadt nimmt sich dem Thema in der Sitzung an diesem Montag an. Diese beginnt um 17.30 Uhr im Bürgersaal des Ortsamtes Neustadt auf der Hoyerswerdaer Straße 3 und ist öffentlich zugänglich. Außerdem wird über dir überarbeiteten Hafencity-Pläne diskutiert. (SZ/jv)

zur Startseite