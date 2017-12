Wie in anderen Ländern gefeiert wird

Neben der Einrichtungsleiterin des AWO–Kinder und Jugendheimes, Katja Bachmann (links), und Sozialpädagogin Ines Friedrich spielte diese Strohfigur eine Rolle beim gestrigen Adventsabend. Und auch das Haus präsentierte sich „im neuen Kleid“. Foto: Silke Richter

Hoyerswerda. Sie haben tatsächlich darüber nachgedacht. Aber nur kurz. „Eigentlich wollten wir in diesem Jahr mal eine Pause vom lebendigen Adventskalender machen. Aber diese Idee hat vielen Mitarbeitern, Kindern und Jugendlichen gar nicht so richtig gefallen. Denn wir machen doch eigentlich immer mit. Und das schon sehr viele Jahre. Deshalb währte die Vorstellung nur kurz, bis wir uns entschieden, doch wieder mitzumachen“, erzählt Katja Bachmann, Einrichtungsleiterin des AWO-Kinder- und Jugendheimes, in einem kurzen Rückblick. Doch solch ein Abend will freilich gut durchdacht und vorbereitet werden. Auch wenn es sich hierbei nicht um große, spektakuläre Dinge handelt, die den Besuchern präsentiert werden sollen, bedarf es doch des Aufwandes, der Zeit und der Mühe, um Momente der Freude und Besinnlichkeit (ver)schenken zu können.

Den organisatorischen Hut für den Adventsabend setzte sich in diesem Jahr Ines Friedrich auf. Die Sozialpädagogin gehörte auch zu jenen Kollegen aus dem Team, die sich verstärkt für die diesjährige Teilnahme des Hauses engagierten. „Das können wir doch nicht ausfallen lassen. Wir wollen Außenstehenden zeigen, dass auch bei uns im Haus ein normales Leben, ähnlich wie es in Familien abläuft, stattfinden kann. Das dient ja auch dazu, Hemmschwellen uns gegenüber abbauen zu können“, so Ines Friedrich, die eigens für den gestrigen Freitagabend im Vorfeld intensiv recherchierte. Denn das von ihr gewählte Thema brauchte schon gut fundiertes Wissen. Wollte die Mitarbeiterin doch den Besuchern mit Geschichten und kleinen Rollenspielen näherbringen, wie das Weihnachtsfest in anderen Ländern gefeiert und begangen wird. Welche Rituale dabei gepflegt werden und was zum Fest traditionell auf die Festtafeln kommt.

Jolka und Lucia

So standen das russische Jolka- und das schwedischen Jul- und Luciafest im Mittelpunkt. Wenngleich Letztgenanntes in Skandinavien bereits am 13. Dezember eines jeden Jahres begangen wird, um im trüben Dezember mit sehr viel Licht die Weihnachtszeit erhellen zu können.

Und so wie die Mitarbeiter und die Bewohner des AWO-Kinder- und Jugendheimes den Besuchern des lebendigen Adventskalenders einen schönen Freitagabend bescherten, schenkt Kinoleiter Toni Züchner schon am morgigen Sonntagnachmittag Freude und Spaß an die 40 Kinder, Jugendliche und Heimmitarbeiter zurück: Die gesamte Einrichtung wurde vom Theaterleiter zu einem kostenfreien Kinobesuch eingeladen. Auf dem Programm steht der Streifen „Paddington 2“. Schon in ein paar Tagen wartet die nächste Feierlichkeit: Dann werden die Baumaßnahmen am denkmalgeschützten Gebäude des AWO-Kinder- und Jugendheimes als offiziell beendet erklärt. In den letzten vier Monaten wurde die komplette Fassade erneuert.

