Wie im Laden, nur an der eigenen Haustür Beutel schleppen kann mühsam sein, wenn Kraft oder Zeit fehlen. Kaufmann Hendrik Förster bietet Görlitzern Hilfe.

Wenn es um ihre Einkäufe geht, setzt Margot Mühlmann auf den Händler ihres Vertrauens: Hendrik Förster liefert ihr die Einkäufe vom Geschäft auf dem Obermarkt nach Hause. Dieser Service gehört für ihn dazu, damit ältere Menschen nicht schwere Einkaufstüten tragen müssen. © Nikolai Schmidt/nikolaischmidt.de

Görlitz. Am Dienstagmorgen geht Hendrik Förster durch die Regalreihen und füllt den Einkaufskorb. Nicht für sich, sondern für Margot Mühlmann, deren Einkaufszettel er dabei hat. In seinem Cityshop an der Ecke Obermarkt und Steinstraße bietet Förster in Görlitz einen Lieferservice an. Er bringt seinen Kunden die Lebensmittel direkt nach Haus. So auch zu Margot Mühlmann. Die 85-Jährige lebt allein mit ihrer Katze. Altersbedingt und durch einen Autounfall ist sie nicht gut zu Fuß. „Ich kann nicht mehr einkaufen gehen. Aber da verlasse ich mich auf Hendrik Förster.“

Da ist sie nicht die Einzige. Mit der älter werdenden Bevölkerung in der Region gibt es zunehmend Bedarf an solchen Lieferdiensten. Einige Anbieter gibt es in Görlitz und im Umland schon. So bieten die Gärtnerei Jung aus Hilbersdorf oder der Mobilshop Heimdienst aus Schöpstal an, die Einkäufe nach Hause zu bringen. Dabei sind es aber vor allem Getränke und Gemüse. Ein größeres Sortiment hätte Rewe im Angebot, doch die Kette liefert nicht in Görlitz. Da ist die Auswahl bei Hendrik Förster doch eine der vielfältigsten. Seit zwei Jahren lässt sich Margot Mühlmann schon beliefern.

Es hat sich durch einen Zufall ergeben. „Nach einem Einkauf waren die Taschen zu schwer und ich bat den Kassierer, mir ein Taxi zu rufen“, erzählt sie. Da machte man sie auf den Lieferservice des Geschäfts aufmerksam. Die Dienstleistung gibt es bereits seit Eröffnung von Försters erstem Geschäft in Bernstadt vor 25 Jahren. „Der Service gehört schon immer zum Unternehmen. Da muss auch jeder Mitarbeiter mitziehen“, sagt Hendrik Förster. „Es ist ein Angebot an die Kunden, die es nicht schaffen, selbst einkaufen zu kommen.“

Die Kosten sind in Zehnerschritte gestaffelt, fangen bei einem Einkauf unter zehn Euro mit fünf Euro an, und ab einem Einkaufswert von 50 Euro ist die Lieferung kostenlos. Zweimal pro Woche liefert Hendrik Förster die Einkäufe aus. In Görlitz finden die Touren jeden Dienstag und Donnerstag statt. An den meisten Tagen sind es sieben Bestellungen. Einen Tag vorher müssen die Bestellungen telefonisch aufgegeben werden, damit die Verkäufer alles zusammenpacken können. „Es ist wie ein normaler Einkauf“, erklärt Förster. Nur er übernimmt es für die Kunden. Dabei beliefert Förster neben Senioren auch Firmen oder Privatpersonen, wie Kai Budich und Yvonne Pfeiffer. Das Ehepaar betreibt die Görlitzer Gold- und Silberschmiede. „Wir sind so mit der Arbeit eingespannt, dass einfach die Zeit fehlt, um selbst einkaufen zu gehen. Da kommt uns der Lieferservice gelegen“, erklärt Kai Budich. Eigentlich hatten sie damals nur ein Lieferangebot rausgesucht, um sich Getränke in das Geschäft liefern zu lassen. Kurz darauf standen auch die größeren Privateinkäufe mit auf dem Bestellzettel. „Was in der Mittagspause nicht in den Beutel passt, bestellen wir“, sagt Kai Budich und ist dankbar für das Angebot.

Hendrik Förster übernimmt diesen Weg gern als Service, wie er sagt. Meistens verweilt er sogar noch kurz, um ein Gespräch über die neusten Ereignisse zu führen. „Das ist genau wie im Laden“, erklärt Förster. „Vor allem die älteren Leute nutzen Einkäufe für Unterhaltungen.“ Das fällt durch das Liefern weg. Deswegen übernimmt das Hendrik Förster. „Dabei lernen wir uns besser kennen und man bekommt ein Gefühl für die Wünsche des Kunden.“ So kann Förster auch neue Produkte vorstellen. Wenn es nicht gefällt, ist das nicht schlimm. Frau Mühlmann sagt: „Wenn etwas nicht schmeckt, sage ich es und in Zukunft bekomme ich dann wieder andere Sachen.“ Um für Abwechslung zu sorgen, hat Förster noch eine andere Methode. Manchmal verabredet er sich mit Frau Mühlmann. Dann holt er sie zu Hause ab und nimmt sie mit in das Geschäft, um ihr neue Waren zu zeigen oder die Möglichkeit für eine andere Auswahl zu geben.

Aber damit hört der Service des Cityshops noch nicht auf. Da Förster früher Rundfunkfernsehtechniker war, hilft er auch mal beim Fernseher einstellen, nimmt Briefe zum Frankieren mit oder fährt seine Kundin zum Arzt, wenn es sich einrichten lässt. „Das kostet Zeit. Aber ich bin mir der Verantwortung bewusst. Solchen Service gibt es noch zu wenig.“

