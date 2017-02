Wie Hohnstein geweckt werden soll Touristen bringen wichtige Einnahmen in die Stadt. Jetzt gibt es Ideen, wie künftig noch mehr kommen.

Noch präsentiert sich der Hohnsteiner Marktplatz weiß. Ab dem Frühjahr soll es hier bunt werden. Die Tourismus GmbH will Blumenkübel aufstellen. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Hohnstein braucht mehr Tages- und Übernachtungsgäste. Nur die können die einheimische Wirtschaft ankurbeln. Hohnsteins Tourismuschef André Häntzschel hat deshalb einen Masterplan geschmiedet, Vor- und Nachteile des Standortes geprüft und Konsequenzen für die Zukunft aufgezeigt.

Idee 1: Die Anbindung nach Bad Schandau muss besser werden

Etwa 90 Prozent der Touristen reisen mit dem Pkw an. Und die meisten davon aus Richtung Bad Schandau. Doch die direkte Verbindung zwischen Hohnstein und der Kurstadt, die Sense, ist dicht. Läuft alles wie geplant, könnte in diesem Jahr noch mit der Behebung der Hochwasserschäden begonnen werden. Doch selbst wenn die Straße wieder offen ist, fehlt es an einer direkten Busverbindung über den öffentlichen Nahverkehr ins Elbtal. Der Basteikraxler bedient zwar die Strecke. „Wir benötigen aber eine Linienbusverbindung nach Bad Schandau“, sagt der Tourismuschef. Auch für die Trasse zum Hohnsteiner Touristenmagnet, der Brandaussicht, sucht er nach einer anderen Lösung. Die Straße ist für den Verkehr gesperrt. Besucher konnten auch mit einer Kutsche fahren, allerdings nur sporadisch. Die Lösung sieht der Tourismuschef in einem Elektro-Shuttle-Bus, der zwischen Hohnstein und der Brandaussicht verkehren soll. Gespräche mit dem Nationalpark sind angelaufen.

Idee 2: Das Stadtbild soll ab dem Frühjahr freundlicher werden

Wer auf dem Hohnsteiner Markt nach Blumenkübeln oder Ähnlichem sucht, wird nicht fündig. Doch ab dem Frühjahr soll sich das ändern. Das Ortsbild soll künftig dem Erholungscharakter der Stadt entsprechen. Das heißt, es werden Blumenkübel aufgestellt. Die Tourismus GmbH wird die Blumenkübel und Pflanzen bezahlen. Allerdings werden dann auch Hohnsteiner gebraucht, die sich um die Blumen kümmern und sie pflegen sollen. Freiwillige können sich schon jetzt melden. Sie sollen Patenschaften über die Blumenkübel übernehmen. Beispiel hierfür soll Rathewalde sein. Der Gästeverein des Ortes kümmert sich seit vielen Jahren um Blumen und Grün in Rathewalde. Als einen weiteren Punkt führt er an, dass die Wege, für die die Stadt zuständig ist, auch gut begehbar bleiben. Das heißt, störende Sträucher sollen regelmäßig verschnitten werden.

Idee 3: Gästen sollen kostenlose Veranstaltungen geboten werden

Der Veranstaltungskalender für die Stadt wird derzeit vervollständigt. Einige größere Ereignisse stehen bereits fest. Dazu gehört unter anderem am 1. Mai 120 Jahre Betriebsaufnahme der Schwarzbachbahn sowie das Hohnsteiner Puppenspielfest vom 19. bis 21. Mai. Im Juni werden dann 25 Jahre Grundschule Hohnstein und 70 Jahre Sportverein gefeiert. Es folgen der Kultursommer sowie 30 Jahre Jugendklub Lohsdorf und 70 Jahre Freiwillige Feuerwehr Goßdorf. Im Schnitt könnten es insgesamt etwa wieder 200 Veranstaltungen sein. Ziel ist es, diese den Touristen ebenfalls mit anzubieten. Auf einige davon wird Eintritt erhoben. Touristen, die die Gästecard nutzen, sollen eine Veranstaltung kostenfrei nutzen können. Details dazu sollen noch ausgehandelt werden.

Idee 4: Um Ausgaben mit zu finanzieren, wird Kurtaxe erhoben

Bislang mussten nur die Übernachtungsgäste in Hohnstein und Rathewalde Kurtaxe bezahlen. Diskutiert wird nun, ob zum einen die Kurtaxe in allen Hohnsteiner Ortsteilen erhoben wird und zum anderen auch die Höhe. Bislang zahlten Gäste 60 Cent pro Nacht. Der Tourismuschef hat nun einen Euro veranschlagt. Hoch gerechnet auf die bisherigen Übernachtungszahlen würde das die Einnahmen auf diesem Gebiet verdoppeln. Bislang konnten für touristische Zwecke 30 000 Euro Kurtaxe verwendet werden. Künftig könnten es dann 60 000 Euro sein.

