Wie heißt das Lieblingslokal der Oberlausitz 2017? Die Abstimmung läuft bis 2. Januar. Mitmachen können Einheimische und Gäste - und jeder kann etwas gewinnen.

Die „Häuslerschenke“ in Rachlau war 2016 das Lieblingslokal der Oberlausitz. Stolz zeigen Gastwirt Frank Seeliger (links im Bild) und Küchenchef Rene Bellgardt die Sieger-Urkunde. © Wolfgang Wittchen

Oberlausitz. Ein freundlicher Wirt – das beste Gericht.“ Wer könnte das gesagt haben? Natürlich, des Rätsels Lösung fällt in diesem Jahr nicht schwer: Martin Luther. Dem Reformator werden ja so einige Sprüche rund ums Essen und Trinken zugeschrieben. So auch dieser: „Wer nirgends isst, der wird nimmer satt.“ Oder anders gesagt: Wer nicht einkehrt, bleibt hungrig und kann sich auch kein Urteil über die Lokalitäten erlauben. Aber genau dieses Urteil ist jetzt gefragt.

In unserer Bildergalerie werden die 26 zur Auswahl stehenden Lokale in Wort und Bild vorgestellt - und hier können Sie abstimmen: www.oberlausitz-app.de/vote

