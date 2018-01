Wie hält man sich auf dem Hirsch? Die Inhaber des Delizia über den Kampf um Kunden rund um die Plattleite.

Ina und Vito Giuffrida betreiben das Delizia. © René Meinig

Der Bioladen Onkel Franz zog weg, Sparkasse und die Post machten zu. Der Weiße Hirsch scheint für Einzelhändler kein gutes Pflaster zu sein. Doch der Eindruck stimmt nur zum Teil. Es gibt einige Läden, die es schaffen, sich rund um die Plattleite zu halten. Und das seit vielen Jahren. Eines davon ist das Restaurant Delizia. Die Inhaber Ina und Vito Giuffrida betreiben ein Familienrestaurant. Das Ehepaar teilt sich die Arbeit. Sommelière Ina kümmert sich um den Service und die Buchhaltung. Der gebürtige Sizilianer Vito kocht die Gerichte. Kinder sind im Restaurant willkommen. Es gibt ein eigenes Spielzimmer und einen Bobby-Car-Parcours.

Fragt man die Inhaber, wie sie sich trotz der großen Fluktuation am Hirsch halten können, verweisen sie auf zwei Dinge: „Wir verwenden nur frische Produkte und keine Tiefkühlware, das schätzen die Kunden.“ Auch die Kinderfreundlichkeit hebe sie von anderen ab. Sie können sich halten mit vielen Stammkunden, Touristen kämen wenige, und doch kennen sie die Probleme der anderen Händler „Die Schließung des Luisenhofes haben wir gemerkt, genauso wie uns auch die fehlenden Parkplätze tangieren“, sagt Ina Giuffrida. Was ihr allerdings immer wieder auffällt: Der Parkplatz am Konsum wird viel zu wenig genutzt, oft sei er halb leer.

Das Problem mit den Stellplätzen kennt auch Rico Wolf, Inhaber des gleichnamigen Fotoladens. Doch auch er und seine Mitarbeiter halten sich. Und das seit beinahe 80 Jahren. „Persönliche Beratung und Pflege der vielen Stammkunden“, seien die Gründe, warum sie vom Ladensterben verschont bleiben, so Wolf. Michael Böttger vom Verschönerungsverein Weißer Hirsch verneint dieses Sterben. „Der stetige Wechsel und neue Ideen beleben unser Viertel“, sagt er. Die Zahlen aus der Stadtverwaltung dagegen sind eindeutig. Während es 2006 noch 52 Einkaufsmöglichkeiten gab, sind es jetzt nur noch 38. Doch nicht nur auf dem Hirsch, auch in der Neustadt, in der Altstadt oder am Schillerplatz gibt es eine große Fluktuation, Läden schließen, andere öffnen wieder.

Dem Stadtplanungsamt fällt es schwer, Gründe für die hohe Händler-Fluktuation zu nennen. „Es kann vermutet werden, dass die Miethöhe eine Rolle spielt. Auch sind immobilienseitige Gründe hinsichtlich Flächengröße und Flächenzuschnitt denkbar“, so Anke Hoffmann. Der wachsende Anteil des Onlinehandels mache sich in einem Bedeutungsverlust kleinerer Nebenlagen und Nebenzentren bemerkbar. Fehlende Kundenparkplätze? Das verneint die Stadt. „Ein Zusammenhang zwischen den Parkplätzen und dem Ladensterben besteht aus städtischer Sicht nicht.“ Doch das Amt macht den Händlern ein Angebot: Sollte seitens der Händler Interesse bestehen, Parkplätze im Umfeld der Bautzner Landstraße tagsüber privat zu betreiben, könne das geprüft werden.

Lars Fiehler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer rät zu mehr Optimismus: „Aufgrund der Parkplatzsituation und der Stadtrandlage, die zu deutlich weniger Laufkundschaft führt, sind die ortansässigen Gewerbetreibenden besonders auf ihre eigenen Anwohner als Kunden angewiesen.“ Die Dichte der Besiedlung, die vorhandene Kaufkraft, die kontinuierlich neu hinzukommenden Wohnungen seien per se keine schlechten Voraussetzungen.

Ina und Vito Giuffrida haben noch mehr Ideen, wie sie Kunden anlocken können. Sie veranstalten regelmäßig Modenschauen und Lesungen. Sich entmutigen lassen? Das kommt nicht infrage.

zur Startseite