Wie haben Eltern 2017 ihre Neugeborenen genannt?

Wiesbaden. Bei den beliebtesten Jungennamen in Deutschland werden aller Voraussicht nach alte Namen wie Jakob, Emil und Felix die vorderen Plätze belegen. Auch Karl, Anton und Oskar sind in diesem Jahr heiß begehrt.

Das geht aus einer am Donnerstag in Wiesbaden vorgelegten Prognose der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hervor, die sich auf Stichproben in den Standesämtern stützt. Die endgültige Liste wird im kommenden Frühjahr vorliegen. Bei den Mädchen sind Namen mit einem „E“ im Anlaut wie Emilia, Emma, Ella oder Elisabeth auf dem Vormarsch. Auch Charlotte könnte es erstmals unter die Top Ten schaffen. Die Spitzenreiter aus dem vergangenen Jahr, Marie und Elias, werden wahrscheinlich vom Thron gestoßen.

In diesem Jahr hat die GfdS nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 500 seltene Vornamen den Standesämtern auf Anfrage bestätigt. In knapp zehn Prozent der insgesamt über 600 Anfragen wurden die Namen aber abgelehnt. Einige Anfragen blieben offen, weil sich die Eltern eine Alternative überlegt hatten.

Bestätigt wurden immerhin so exotisch klingende Vornamen wie Lovely, Libelle, Kalash oder Zabel. Abgelehnt hat die Gesellschaft für deutsche Sprache dagegen Vorschläge wie Lucifer, vom Meer, Batman oder Motte. (epd)

