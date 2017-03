Wie gut sind die Spielplätze?

Radebeul. Das Familienzentrum in Radebeul lädt am Mittwoch, dem 26. April, 17 Uhr, zu einer Spielplatzrunde in sein Haus in Altkötzschenbroda ein. Mitarbeiter und Interessierte wollen gemeinsam die Situation auf Radebeuler Spielplätzen analysieren und Ideen für diese Plätze entwickeln, heißt es aus dem Familienzentrum.

Dort sind schon so manche Fragen zu den Spielplätzen angekommen. Von denjenigen, die am helllichten Tag vor einem abgeschlossenen Spielplatz standen. Oder die Angst hatten, ein Spielgerät gemeinsam mit ihrem Kind zu benutzen.

„Wir wünschen uns in Radebeul spieltaugliche Spielplätze, auf denen Kinder, Eltern und Großeltern miteinander oder auch allein Spaß haben können. Wo es anregende Spielgeräte gibt, auf denen Familien kleine Abenteuer erleben und sich Generationen gemeinsam wieder jung fühlen können“, schreibt das Team des Familienzentrums. Das hat sich umgehört und erfahren, dass Familien und Senioren auf den Spielplätzen den Sandkasten, die Wippe und die Schaukel vermissen.

Das Familienzentrum sieht die Spielplatzrunde als konkreten Startschuss, um die Familienfreundlichkeit Radebeuls auf den Prüfstand zu stellen und gemeinsam mit Einwohnern ein attraktives Lebensumfeld zu gestalten. (SZ)

Fragen und Ideen an Maria Berg-Holldack und Mathias Abraham, 0351 8397322

