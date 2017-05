Wie gut sind Wände gegen Bahnlärm? Königstein will Schallschutzwände. Vorher werden noch die Einwohner gefragt.

Die Bahn als Lärmfaktor: Königstein will etwas dagegen tun. © Kristin Richter

Die Stadt Königstein bezieht ihre Bürger in die Antwort an die Bahn zur Lärmstudie ein. Dafür wird es am 5. Mai eine Informationsveranstaltung im Treff-Punkt der Stadt geben. Die Bahn-Studie hat die derzeitige Lärmbelastung der Bewohner im Elbtal durch den Bahnverkehr untersucht und empfiehlt Maßnahmen, um den Lärm zu verringern. Auch direkt durch Königstein führt die internationale Elbtal-Bahntrasse. In der Vergangenheit wurden dort bereits sogenannte Schienenstegdämpfer eingebaut. Deren Wirkung fällt jedoch sehr gering aus – eine Geräuschminderung um gerade ein Dezibel konnte festgestellt werden. Inzwischen gibt es verbesserte Dämpfer, die man einbauen könnte. Einen stärkeren Schutz vor dem Lärm der Züge böte allerdings eine Schallschutzwand auf etwa zwei Kilometern Länge, die an einigen Stellen drei Meter hoch sein soll.

Was die Bürger zu diesen Plänen sagen, will die Stadt bei der Info-Veranstaltung erfahren. Dazu wird sie über die Pläne der Bahn informieren. Bürger können Fragen, Anregungen und Hinweise loswerden. Diese will Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) dann in weitere Besprechungen, unter anderem mit dem Landratsamt, einfließen lassen. Die Gemeinden sollen sich bis zum 12. Mai zu den Plänen äußern. (kk)

Informationsveranstaltung: 5. Mai, 18.30 Uhr, Treff-Punkt Königstein

