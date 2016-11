Wie gut sind Ältere versorgt? Das Geriatrische Netzwerk Radeburg begeht ein kleines Jubiläum. Am Mittwoch stellt es das Erreichte auf den Prüfstand.

Seit fünf Jahren existiert das Geriatrische Netzwerk Radeburg, kurz „GerN“ genannt. In dem Projekt haben sich alle Kräfte zusammengeschlossen, die an der Versorgung Älterer und Pflegebedürftiger beteiligt sind. Deren Angebote bündelt das Netzwerk mit dem Ziel, den Menschen die Hilfen zukommen zu lassen, die sie benötigen. Das Jubiläum nehmen die Projektverantwortlichen nun zum Anlass, am heutigen Mittwoch ein Resümee über das Erreichte zu ziehen. Laut Netzwerkkoordinatorin Sandy Meusel wird vorgestellt, welche Vorhaben schon umgesetzt werden konnten: für die Senioren, aber auch für die Leistungserbringer wie etwa Pflegedienste, Ärzte und Therapeuten. Zudem soll es um die Zukunft des Projekts in der Region gehen. Die Finanzierung ab dem nächsten Jahr ist zurzeit ungewiss.

Als Redner werden unter anderem die Geschäftsführerin der Fachkliniken für Geriatrie Radeburg, Ursula Russow-Böhm, sowie Radeburgs Bürgermeisterin Michaela Ritter erwartet. Fachliche Vorträge zum aktuellen Projektstand und zum Zukunftskonzept der vernetzten geriatrischen Versorgung sind beispielsweise von Referenten der Landkreisverwaltung, der Krankenkassen, des Bundesverbands Geriatrie sowie der Fachkliniken für Geriatrie Radeburg angekündigt.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Thema Stürze(n) im Alter. Dazu führt das GerN aktuell eine Studie durch. Diese soll ermitteln, inwiefern gezieltes Kraft- und Gleichgewichtstraining bei Menschen über 70 Jahren die Häufigkeit des Stürzens verringern kann. Hintergrund ist, dass das Hinfallen im hohen Alter oft mit gravierenden Folgen wie Schenkelhalsbruch verbunden ist. Manche Unglücke führen zu dauerhaften Einschränkungen der Beweglichkeit und Lebensqualität, unter Umständen gar zur Pflegebedürftigkeit. Darum soll dem Stürzen vorgebeugt werden.

Das Geriatrische Netzwerk Radeburg wurde im Jahr 2011 als eine von vier Modellregionen in Sachsen gegründet. Finanziert wird das Projekt vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz und von den Krankenkassen. Die bisherige Förderung läuft jedoch Ende des Jahres aus. Wie es weitergeht mit den Geriatrischen Netzwerken in Sachsen hat der Landtag noch nicht entschieden.

