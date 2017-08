Wie gut ist unser Brot? Diese Frage soll die jährliche Brotprüfung beantworten. In Neustadt darf dabei auch gekostet werden.

Brot ist nicht gleich Brot, das wird bei der jährlichen Testveranstaltung der Bäckerinnung ganz deutlich. © picture alliance / dpa

Saftig muss es sein, und eine schöne Kruste haben – das Brot vom Bäcker nebenan. Doch jeder Betrieb backt anders, hat seine eigenen Zutaten und Rezepte. Wie gut das Endprodukt ist, wird jährlich von der Bäckerinnung Pirna geprüft. Dieses Jahr findet die Brotprüfung in Neustadt statt, informiert die Kreishandwerkerschaft. Am Donnerstag, dem 31. August, wird der Prüfer Michael Isensee die Brote und Brötchen der teilnehmenden Innungsbäckereien des Landkreises testen. Die Teilnahme ist für die Betriebe freiwillig. Neben Struktur, Farbe und Geruch kommt es natürlich vor allem auf den Geschmack an. Damit nicht nur der Prüfer etwas davon hat, können auch Besucher die Produkte kosten. Die Brotprüfung wird bei der Bäckerei Thomschke im Neustadtcenter abgehalten. Diese bietet den Zuschauern leckere Brotaufstriche an. Der Innung geht es an diesem Tag vor allem darum, dem Konsumenten die Qualität der Bäckereien zu bestätigen. Deshalb wird es auch ein Rahmenprogramm geben, in dem es um gesunde Ernährung und Getreide geht. Natürlich kann auch Brot gekauft werden. (SZ)

Brotprüfung am 31.8., 9 bis 14 Uhr, Neustadtcenter

zur Startseite