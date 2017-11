Wie gut ist der Hochwasserschutz? Nach den letzten Überflutungen 2010 und 2013 wurde im Raum Rothenburg investiert. Noch aber gibt es Wünsche.

Ein Einsatz, wie er in den vergangenen Jahren öfter vorkam: Hochwasser an der Neiße. Feuerwehrleute sind dabei, Sandsäcke zu stapeln und Wasser abzupumpen. Durch Verstärkungen der Dämme und die Anschaffung von neuer Technik fühlt man sich inzwischen gut gerüstet. Aber es gibt auch Dinge, die noch verbessert werden müssen. © Rolf Ullmann

Rothenburg. Hochwassersituationen sind in Rothenburg und seinen Ortsteilen keine Seltenheit. Immer wieder tritt die Neiße zum Ende des Winters oder bei Starkregenfällen auch zu anderen Jahreszeiten über ihre Ufer. Dann ist der Einsatz der Feuerwehrleute gefragt. Doch wie sind die überhaupt mit den seit den letzten großen Vorfällen 2010 und 2013 veranlassten Baumaßnahmen und der Ausstattung der Wehren zufrieden?

Für Torsten Juckel, der als Stadtwehrleiter den besten Überblick hat, ergibt sich ein sehr differenziertes Bild: „Das ist von Ortsteil zu Ortsteil unterschiedlich.“ In der Stadt Rothenburg habe man eigentlich der Leistungsfähigkeit des vorhandenen Dammes vertraut, doch nach dem Bruch des Witka-Staudammes unterhalb von Görlitz sei das Wasser doch übergelaufen und man habe sogar den Martinshof evakuieren müssen. „Nicht nur der Damm wurde durchlässig, auch das Grundwasser drückte nach oben“, erinnert sich Juckel. Deshalb sei danach im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung (LTV) eine Sperrwand in den Damm eingezogen und der Damm insgesamt erhöht worden. „Damit, glaube ich, sind wir jetzt gut aufgestellt.“ In Lodenau sehe die Situation schon wieder anders aus. Dort habe man nach den jüngsten Vorfällen einen Notdamm errichtet, so Juckel. Wie es weitergeht, weiß er aber nicht. Hier kann die Landestalsperrenverwaltung Auskunft geben. Sprecherin Bianca Anwand: „Gegenwärtig wird eine Baugrunduntersuchung durchgeführt.“ Deren Ergebnisse seien Voraussetzung für das folgende Planfeststellungsverfahren. „Zum Zeitpunkt des Baubeginns lässt sich momentan jedoch noch keine Aussage treffen.“

Nieder Neundorf wurde als gesamter Ort von den Wassermassen bisher zwar weniger heimgesucht, immer wieder im Fokus stand jedoch die Schälküche der Firma Marktfrisch. Die Behörde kennt zwar das Problem, zeigt sich aber hier zurückhaltend. „Die Schälküche liegt seit ihrem Bestehen im Überflutungsgebiet. Wir planen für dieses in exponierter Lage befindliche Einzelobjekt keine Hochwasserschutzmaßnahmen“, so Bianca Anwand.

Auch in Steinbach haben die Wassermassen in der Vergangenheit immer wieder für Schaden gesorgt. „Bisher ist hier in Sachen Dammbau leider nichts passiert“, bedauert Torsten Juckel. Mit Sandsäcken habe man selbst das Schlimmste verhindern müssen. Dies wird sich in Zukunft wahrscheinlich nicht ändern, denn auch hier plant die Landestalsperrenverwaltung keinen weiteren Hochwasserschutz.

In Uhsmannsdorf, wo der Schöps bei starken Niederschlägen regelmäßig Probleme bereitet und laut Stadtwehrleiter Juckel „unberechenbar“ ist, werden die Berechnungen der Wasserspiegellagen und der Hydrologie aktuell neu überarbeitet. Ergebnisse liegen nach Angaben der LTV-Sprecherin noch nicht vor. Aber sie weist auf andere Projekte hin. In der Behörde beschäftige man sich gemäß der Hochwasserschutzkonzeption aus dem Jahr 2004 momentan im Bereich Rothenburg mit Vorhaben wie der Rückverlegung des Hauptdeiches Lodenau 1, der Erhöhung des Hauptdeiches Lodenau 2, dem Neubau eines Deiches in Deschka und dem Abriss von Brückenruinen, um die Durchlässigkeit des Flusses zu erhöhen. Dies müsse aber nicht alles sein. „Gegenwärtig läuft die Fortschreibung der Hochwasserschutzkonzeption. Daraus können geänderte oder andere Maßnahmen hervorgehen“, so Bianca Anwand. Das Ergebnis sei nicht vor Ende 2019 zu erwarten.

Um mit ihrer Technik und dem Personal für bevorstehende Hochwasser gerüstet zu sein, haben die Kommunen im Rahmen ihrer Möglichkeiten in den zurückliegenden Jahren investiert. „Wir haben Schmutzwasserpumpen angeschafft, weil normale Feuerwehrpumpen für diese Einsätze ungeeignet sind“, erläutert Torsten Juckel. In Lodenau wurde zudem ein Pumpenanhänger stationiert, der je nach Lage flexibel einsetzbar ist.

Im Bauhof Rothenburg befinden sich nun reichlich Sandsäcke und auch das entsprechende Füllmaterial. In Uhsmannsdorf hat man gleich 600 gefüllte Sandsäcke eingelagert. „Darüber hinaus haben wir alte Ausrüstungsgegenstände durch neue ersetzt, wenn ich zum Beispiel an Wathosen denke.“

Zwei Wünsche hat der Stadtwehrleiter aber doch: „Eine Sandsackfüllmaschine wäre gut. Für die Anschaffung könnten sich mehrere Kommunen zusammenschließen.“ Und er regt auch den Bau einer automatischen Pegelmessstation in Rothenburg an. Dadurch könne man genau verfolgen, wie der Flusspegel steige und sich zeitlich besser auf bevorstehende Einsätze vorbereiten.

