Wie Grundschüler Teamgeist lernen Das Gesundheitsprogramm Klasse 2000 macht Kinder fit fürs Leben. Im Landkreis ist jede fünfte Grundschule dabei.

Weil sie die Herausforderung bei dem interaktiven Spiel „Schiffbruch“ gemeistert haben, freuen sich die Drittklässler der Heine-Grundschule in Heidenau. Die kleine Schule identifiziert sich sehr mit dem Projekt „Klasse 2000“. Seit Kurzem ziert das Maskottchen Klaro sogar die schuleigene Turnhalle. © Kristin Richter

Die Drittklässler der Heidenauer Heinrich-Heine-Grundschule treiben auf dem offenen Meer. Rettung für die gut 20 Schüler können nur zwei schmale Holzbohlen bieten. Sie müssen sich absprechen und sich organisieren, wenn alle gerettet werden wollen. Dass keiner zurückbleibt, ist das Ziel dieses Projekttages.

Das vermeintlich gefährliche Meer ist der Holzboden in der Turnhalle. Und die Rettungsaktion Teil eines sozialpädagogischen Spiels. „Es geht um Teamgeist, Körperkoordination und Freundschaft“, sagt Annett Kohlhoff. Die studierte Lehrerin und Sozialpädagogin arbeitet bei der Dresdner Fachstelle für Suchtprävention. Dreimal in jedem Schuljahr besucht sie für das Gesundheitsprojekt Klasse 2000 die Heine-Grundschule in Heidenau.

Das Projekt ist im Landkreis bekannt. Aktuell beteiligen sich daran 33 Klassen in zwölf der 58 Grundschulen. Unter anderem in Altenberg, Berggießhübel, Freital, Lohmen, Oelsa, Pirna und Tharandt lernen Schüler in ihren vier Jahren an der Grundschule durch besondere Projekttage mehr über ihren Körper, gesunde Ernährung, Emotionen und Werbung.

Das Schulprogramm Klasse 2000 wurde vor 25 Jahren von Lungenärzten des Nürnberger Klinikums entwickelt. Seitdem hat es mehr als 1,3 Millionen Kinder bundesweit erreicht. In jedem Jahr nehmen mehr Grundschulen teil, es ist das größte zusätzliche Unterrichtsprogramm dieser Art in Deutschland. Der Vorteil: Es wurde über einen langen Zeitraum wissenschaftlich begleitet. Entsprechend aussagekräftig sind die Ergebnisse, die mehrere Auswertungen ergaben. „Noch am Ende der siebten Klasse sind Rauchen und Rauschtrinken bei ehemaligen Klasse-2000-Kindern deutlich seltener verbreitet als bei Jugendlichen, die nicht an dem Programm teilnehmen“, teilt der Verein Klasse 2000 mit, der für die Organisation des Projektes verantwortlich ist. Etwa 80 Prozent der Lehrer würden bei ihren Schülern während des Programms positive Veränderungen, vor allem im Sozial- und Ernährungsverhalten, beobachten.

Seit 13 Jahren ist die Heine-Grundschule in Heidenau dabei. Der Schulleiterin Simone Adler ist das Gesundheitsprojekt wichtig. „Wir sind davon überzeugt, dass es hilft, unsere jungen Schüler auf das Leben vorzubereiten“, sagt sie. Deshalb haben sich die Lehrer der Heine-Schule das Projekt in ihre Schulkonzeption geschrieben. Die wichtigsten Themen seien: ein gesunder Lebenswandel, Konflikte friedlich lösen und kritisch denken können sowie Entspannungsstrategien. „Die Materialien, die der Klasse-2000-Verein zur Verfügung stellt, sind spitze“, sagt Adler. Spiele, Themen, Lieder könne sie leicht in ihren Unterricht integrieren. So läuft das Projekt über die gesamte Grundschulzeit auch neben den Extra-Projekttagen mit.

Das alles gibt es nicht umsonst. Pro Schuljahr kostet die Teilnahme jede Klassen 200 Euro – macht etwa zehn Euro pro Schüler. Die Schulen können das Geld entweder über Sponsoren wie den Lions-Club, lokale Ärzte oder Radiosender einwerben – oder sammeln es bei den Eltern ein. „In manchen Klassen streiten die Eltern darüber, wer uns sponsern darf“, sagt Simone Adler stolz. Eltern würden die positiven Effekte des Gesundheitsprojektes schnell bemerken. Wenn mindestens 90 Prozent aller Schüler Teil der Klasse 2000 sind, kann sich eine Schule ihr Engagement mit einem Zertifikat bescheinigen lassen.

In der zweiten Klasse stehen gerade Gefühle auf dem Stundenplan. Die Kinder spielen sich gegenseitig vor, wie es ist, wütend, traurig, fröhlich oder ängstlich zu sein. Sozialpädagogin Annett Kohlhoff sagt: Gefühle zeigen geht immer. Immer danach handeln, nicht. Sie fragt in die Runde: Was kennt ihr noch? „Liebe“, sagt Sarah. „Ja, das ist das Höchste überhaupt.“

Mehr Infos unter www.klasse2000.de

