Wie Gorbitz bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt helfen kann Damit die Stadt den Titel im Jahr 2025 bekommt, werden die Dresdner gehört. Besonders in einigen Stadtteilen funktioniert das schon gut.

Plattenbauten in Dresden-Gorbitz. © Robert Michael

Kein Platz bleibt übrig, als am Donnerstagabend das erste Bürgerforum anlässlich der Bewerbung Dresdens zur Kulturhauptstadt beginnt. Die Stadtverwaltung hat dafür in den Club Passage an der Gorbitzer Höhenpromenade geladen. Über 75 Anwohner und Aktive aus dem Stadtteil folgen. Sie wollen mitreden, wenn es um die Kultur in ihrer Nachbarschaft geht. Die Stadtverwaltung betritt damit Neuland. In den kommenden Monaten soll nicht nur die Bewerbung vorbereitet werden. Auch muss der Kulturentwicklungsplan entstehen. Darin sind die Investitionen für Kunst und Kultur aufgelistet, die bis 2025 umgesetzt werden sollen, vor allem in den Stadtteilen. „Die Bürgerbeteiligung ist uns dabei sehr wichtig“, sagt Manfred Wiemer, Leiter im Amt für Kultur und Denkmalschutz.

Bewusst kommen seine Mitarbeiter damit nach Gorbitz. „Der Stadtteil ist heute ein sehr grünes Viertel“, sagt Kulturbürgermeister Annekatrin Klepsch (Linke). Die Bevölkerungsdichte steigt, lange leben hier nicht mehr nur Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen. Studenten ziehen hierher. Das Sanierungsprogramm der großen Vermieter steigert zusätzlich die Qualität. Beste Voraussetzungen, damit sich Stadtteilkultur entwickelt, sagt auch Anne Pallas, Geschäftsführerin im Landesverband Soziokultur. Wenn sich die Menschen begegnen und ihren Stadtteil gestalten, entsteht Identität.

In Gorbitz funktioniert das mit dem Club Passage schon gut. Seit über 30 Jahren ist der Flachbau Treffpunkt für Kunst und Kultur im Stadtteil. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren kommen hier zusammen. Auch die Stadtteilbibliothek ist Anlaufpunkt. Gerade wurde die Ausleihe zur besten in der ganzen Stadt gekürt. Über 55 000 Besucher kamen im vergangenen Jahr hierher. Dennoch spricht Manfred Wiemer von einem kulturell unterversorgten Gorbitz. Für weitere große Kultureinrichtungen fehlt das Geld. Der Kulturentwicklungsplan könne die finanziellen Möglichkeiten aufzeigen, um das Angebot auszubauen, sagt er. „Alle Wünsche können wir aber nicht erfüllen.

Nach Gorbitz sollen nun im März ähnliche Bürgerforen auch für Klotzsche und Hellerau sowie für Leuben, Reick und Prohlis stattfinden. Veranstaltungen in weiteren Stadtteilen sind angedacht. (SZ/acs)

zur Startseite