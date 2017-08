Aus dem Gerichtssaal Wie gewonnen, so zerronnen Ein Paar betrügt das Jobcenter um 15 000 Euro. Vor Gericht kommen die beiden glimpflich davon. Teuer wird es trotzdem.

Geld macht nicht glücklich, insbesondere dann nicht, wenn man es zu Unrecht vom Amt bezieht und die Sache auffliegt. Ein Pärchen saß deshalb in Meißen vor Gericht. Insgesamt haben die beiden mehr als 15 000 Euro ergaunert. © dpa

Der 56-jährige Nossener und die 50 Jahre alte Meißnerin geben sich vor Gericht reuig und geläutert. Die beiden sind seit Jahren ein Paar, aber nicht offiziell. Nicht nur, weil sie keinen Trauschein haben. Gegenüber dem Jobcenter geben sie ich als Singles aus. Weil man dann mehr Arbeitslosengeld II – im Volksmund „Hartz IV“ genannt - kassieren kann. Und da haben die beiden seit 2005 richtig zugeschlagen. Der Mann hat sich auf diese Art und Weise 11 318 Euro ergaunert, die Frau erhielt 4 552 Euro, die ihr gar nicht zustanden.

Wegen Betruges saßen die beiden jetzt vor der Meißner Amtsrichterin. Und haben dabei großes Glück. Denn strafrechtlich ist der Großteil der Taten schon verjährt. Was jetzt vor Gericht landet, ist also nur die Spitze des Eisberges. So wird dem Mann nur noch vorgeworfen, in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt das Jobcenter um 1 340 Euro betrogen zu haben. Die Frau hat 791 Euro zu viel bezogen. Getrickst haben die beiden beim Mietvertrag. Sie legten dem Jobcenter ihre beiden alten Verträge vor, kassierten jeweils die volle Summe. Tatsächlich aber wohnten sie schon längst als „Bedarfsgemeinschaft“ in nur einer Wohnung zusammen.

Beide räumen die Vorwürfe ein. „Das sollte nicht passieren, es war eine Dummheit. Ich habe das Geld zusätzlich bezogen, um einigermaßen über die Runden zu kommen“, sagt der Mann. Der gelernte Zimmermann war jahrelang selbstständig mit einem Hausmeister-Service. Inzwischen hat er einen festen Job, allerdings nur in Teilzeit. Dabei verdient er so wenig, dass er nach wie vor beim Sozialamt aufstocken muss. Auch die Frau arbeitet als Kellnerin nur in einem geringfügigen Arbeitsverhältnis, bekommt lediglich 435 Euro, Trinkgeld freilich nicht eingerechnet. Vom Amt bezieht sie Wohngeld. Sie spricht von einem „Riesenfehler“, die Tat tue ihr leid, sagt sie.

Auch wenn der Großteil der Taten wegen Verjährung nicht mehr verfolgt werden kann, so wird es für die beiden trotzdem teuer. Denn gegenüber dem Jobcenter müssen sie den vollen Schaden wieder gutmachen. Wie gewonnen, so zerronnen. Die Rückzahlung kann dauern. Der Mann zahlt jetzt nach eigenen Angaben monatlich 50 Euro ab. Wenn er so weitermacht, ist er nach 19 Jahren fertig. Da ist er 75 Jahre alt.

Auch die Frau wird viele Jahre brauchen, um ihre Schulden abzutragen. Sie bezahlt nur zehn Euro monatlich seit Oktober 2015.

In nächster Zeit müssen die beiden den Gürtel noch enger schnallen. Die Staatsanwältin regte nämlich an, das Verfahren gegen eine Geldauflage einzustellen. Sie berücksichtige dabei, dass die Angeklagten geständig sind, die Taten schon lange zurückliegen und beide den Schaden wieder gutmachen. Als Auflage erhielten die beiden, in den nächsten sechs Monaten die doppelte Summe an das Amt zurückzuzahlen. Der Mann muss also jeden Monat 100 Euro löhnen, die Frau 20 Euro. Kommen sie dieser Auflage nach, wird das Verfahren endgültig eingestellt.

Weil sie nicht verurteilt wurden, müssen sie auch keine Verfahrenskosten tragen, auch eine Urteilsgebühr fällt nicht an. Bezahlen müssen sie allerdings ihre Anwälte. Ob sie die überhaupt benötigt hätten bei der klaren Beweislage und bei der vollumfänglichen Geständigkeit, ist eine ganz andere Frage.

