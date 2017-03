Wie gelingt es, Mitarbeiter zu halten?

Am 22. März steht im Technologiezentrum der erste Wirtschaftsstammtisch in diesem Jahr an. Diesmal dreht sich der Abend um das Thema Personalmanagement. Im Fokus stehen Personalstrategien für morgen. So geht es darum, wie es gelingt, Mitarbeiter zu gewinnen, zu entwickeln, zu qualifizieren und zu binden. „Hier soll besonders eingegangen werden auf Personal- und Kompetenzentwicklung und die entsprechende Unterstützung und Förderung durch Arbeitsagentur und Jobcenter“, teilt das Technologiezentrum mit. Zu Gast sind Ina Frenzel und Rita Kroh vom Gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter. Treff ist 18 Uhr in der „Wirtschaft“ im Erdgeschoss des Technologiezentrums Dresdner Straße 172. (SZ)

Um Anmeldung wird bis 20. März gebeten: per Mail an oder Telefon 0351 79995320.

