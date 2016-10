Wie geht‘s weiter mit dem Kasper? Nachdem zuletzt weniger Besucher kamen, soll das Puppenspielfest in Hohnstein anders vermarktet werden.

Der Hohnsteiner Kasper, hier in der Hand von Karl Pavlicek ist im Westen Deutschlands wesentlich bekannter als hierzulande. Sein Erfinder Max Jacob lebte nach dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg. © Steffen Unger

Max Jacob und seine Hohnsteiner Puppenspieler haben den Namen der Stadt in die Welt hinausgetragen. Das mittlerweile seit 30 Jahren stattfindende Puppenspielfest genießt in Fachkreisen einen exzellenten Ruf. Nur in der Heimatregion des Hohnsteiner Kaspers scheint es an breitem Rückhalt zu mangeln. Konnte das Puppenspielfest 2014 noch knapp 2 000 Besucher anlocken, waren es in diesem Jahr fast ein Viertel weniger. Mit jedem Besucher weniger steigt der Eigenanteil, den die Stadt zum Budget zuschießen muss. Nicht zuletzt deshalb hatte Bürgermeister Daniel Brade (SPD) am Dienstagabend ins Max-Jacob-Theater eingeladen, um Bilanz zu ziehen und über die Zukunft des Puppenspiels in Hohnstein zu reden.

Eines Tages kurz nach Weihnachten irgendwann Anfang der Achtzigerjahre klopften zwei Studenten der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin an die Tür von Max Jacobs Witwe Marie Jacob in Hohnstein. Sie hatten sich in den Kopf gesetzt, auf die Tradition des Handpuppenspiels in Hohnstein aufmerksam zu machen und sie wiederzubeleben. Im Mai 1986 gab es das erste Puppenspielfest auf der Burg, damals noch ganz klein mit nur fünf Vorstellungen. Zu DDR-Zeiten noch von der Stasi bespitzelt, fand das Fest seitdem jedes Jahr statt. Aus einer Art Schnapsidee kreativer Studenten ist ein kulturelles Ereignis geworden, das mit plattem Tri-Tra-Trallala nichts gemein habe, daran erinnerte Rainer Krause, Chef des Puppenspielfestvereins, der das Fest seit 1991 organisiert.

Knapp 30 000 Euro kostet das Puppenspielfest jedes Jahr. 9 000 Euro kommen von der Kulturraum-Förderung des Landkreises und des Freistaats. Den Rest muss die Stadt Hohnstein als Ausrichter selbst erwirtschaften. Die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern abgezogen, waren das aufgrund der gesunkenen Besucherzahlen in diesem Jahr knapp 7 500 Euro. „Das sind die Fakten“, wie es Bürgermeister Daniel Brade ausdrückte.

Für die Stadtkasse ist das keine unwesentliche Summe. Im kommenden Jahr soll der Zuschuss deshalb von vornherein auf 5 000 Euro gedeckelt werden. Das heißt, dass es weniger Bühnen und weniger Vorstellungen geben wird. Die Marktgasse fällt als eine von bisher neun Spielstätten weg, der Vorstellungsplan wird ausgedünnt. Das Ziel ist es, die Kosten zu reduzieren, ohne den Charakter des Festes einzubüßen, erklärte Tourismuschef André Häntzschel. Veränderungen sind im Marketing geplant: Statt wie bisher jedes Jahr ein neues Plakat zu entwerfen, will die Stadt das 2016er-Motiv künftig weiterverwenden, um den Wiedererkennungseffekt zu erhöhen. Werbepostkarten sollen Familien aus Dresden anlocken, die Programmhefte soll großflächiger und vor allem früher verteilt werden.

Viele gescheiterte Projekte

Den Wortmeldungen der Besucher am Dienstag zufolge sollte die Stadt eher mehr in die Vermarktung des Puppenspiels investieren. „Es gibt deutschlandweit kein Theater, das kostendeckend arbeitet“, sagte Nikolaus Drexler vom Traditionsverein Hohnsteiner Kasper. Anstatt über das Klein-Klein zu diskutieren, müsse die Stadt Visionen entwickeln, wo es hingehen solle. Er erinnerte an die geglückte Sanierung des alten Puppenspielhauses, das noch vor wenigen Jahren als Ruine dastand. Hohnstein müsse sich interessant machen für die Zukunft. Die schöne Natur allein genüge nicht, die Gäste wollen Kultur. Viele in der Stadt seien sich nicht im Klaren darüber, welchen Weltruf der Hohnsteiner Kasper genießt.

Kurt Weishaupt erinnerte an die Projekte, die in Hohnstein nicht zustande gekommen sind: der Klettergarten, das Bergsteigermuseum. Das Hohnsteiner Puppenspiel sei ein Alleinstellungsmerkmal, welches andere Kommunen erst mühsam entwickeln müssten. „Wenn wir jetzt um 5 000 Euro feilschen, ist das beschämend.“ Die Stadt müsse Sicherheit in der Finanzierung schaffen, anstatt darüber zu diskutieren.

Dass das Puppenspiel beim Werben um Gäste wirkt, konnte Tourismuschef André Häntzschel bestätigen. Familien mit Kindern werden davon angezogen, ältere Besucher aus den alten Bundesländern kennen den Hohnsteiner Kasper noch aus dem Fernsehen und kommen deswegen.

Eine Außensicht lieferte die Leipziger Figurenspielerin Steffi Lampe. Die Puppenspieltradition müsste stärker vermarktet werden, etwa mit einem internationalen Audioguide, sagte sie, sonst verschenke die Region viel Potenzial.

32. Puppenspielfest vom 19.-21. Mai 2017.

