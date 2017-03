Wie geht’s weiter bei den Rödertalbienen?

Andreas Zschiedrich ist der Vereinspräsident des HC Rödertal. © Archivfoto: Christian Kluge

Am Donnerstag ab 20 Uhr findet in der Festhalle Großröhrsdorf ein Podiumsgespräch zu den Zielen des HC Rödertal statt. Es wird dabei um die Schaffung der Voraussetzungen für einen Aufstieg der Rödertalbienen in die 1. Bundesliga und die Qualifikation für die Jugendbundesliga gehen.

Vereinspräsident Andreas Zschiedrich: „Das sind unsere kurz- und mittelfristigen Ziele. Dazu benötigen wir die Unterstützung unserer Partner und Freunde, der Kommunen und des Landkreises sowie der Mitglieder und Fans. Wir möchten über die Realisierung unserer Ziele beraten. Ein erster Schritt ist die Eröffnung einer Geschäftsstelle zum 1. April 2017. Mit einer Crowdfunding-Aktion, die am 15. März gestartet ist, wollen wir neue Wege beschreiten und neue Unterstützer gewinnen.“

Zu Gast in Großröhrsdorf ist unter anderem Udo Witschas, der 1. Beigeordnete des Landrates. Einlass ist ab 19.30 Uhr. (SZ)

www.fairplaid.org/#!frauenpower

