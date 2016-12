Wie geht es weiter mit Tharandt? Bürgermeister Silvio Ziesemer sieht die Forststadt als Bildungsstandort. Für deren Zukunft wünscht er sich aber mehr.

In der Tharandter Kuppelhalle zog Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) am Mittwoch Bilanz und sprach über die Chancen der Forststadt. © Karl-Ludwig Oberthür

Gerade rechtzeitig trat er vors Publikum. Als Stadtchef ist man eben immer gefragt. Diesen Mittwochnachmittag aber ist Silvio Ziesemer der Einladung der Tharandter Bürgerakademie in die Kuppelhalle gefolgt. Unter dem Motto „Aus meinem Revier – Rückblick und Ausblick“ verabschiedete der parteilose Bürgermeister das Jubiläumsjahr und verriet Pläne. Die SZ fasst das Wichtigste zusammen.

Rückblick: Tharandt hat vor allem in Nachwuchs und Straßen investiert

Im Forst sei es wie in der Stadtpolitik. „Wir haben begrenzte Ressourcen“, sagt Ziesemer. Und dennoch könne Tharandt stolz sein; auf seine moderne Lehrstätte, den Forstbotanischen Garten, die vielen Unternehmer und Vereine, die sich hier engagieren – und auf die Investitionen, die bisher gelungen sind. Bei einem in der Regel überschaubaren Etat von sieben bis acht Millionen Euro investiert Tharandt jährlich etwa ein bis 1,5 Millionen Euro in Stadt und Ortsteile – vor allem in den Nachwuchs. Rund eine Million Euro wurden in die Tharandter Grundschule gesteckt und ein neuer Sportsaal gebaut. Für 1,3 Millionen Euro wurde in Kurort Hartha eine neue Kita gebaut. Die Arbeiten am Evangelischen Gymnasium in Tharandt sind in den letzten Zügen. Mit 450 000 Euro unterstützt die Stadt das 2,5 Millionen Euro teure Bauprojekt des Schulvereins.

Aber auch die Investitionen in Straßen und Spielplätze würden dazu beitragen, dass „ein attraktives Wohnumfeld geschaffen wird“, sagt Ziesemer. Es ist die Voraussetzung dafür, dass die Nachfrage nach Bauland steigt. Und das tut sie, auch weil der Platz für Familien in Dresden eng wird.

Heute: Tharandt steht für Forst, Bildung und Erholung

Tharandt konnte zuletzt etwas an Einwohnern zulegen. 5 352 Menschen leben nun hier (Stand: Juni 2016). Tharandt ist eine Forststadt. „Der Standort bestimmt, welcher Wald wächst“, sagt Ziesemer. So wie im Forst sei es auch mit der Stadt: Der Standort bestimme die Entwicklungsziele. „Unser Standort ist ein Bildungsstandort“, sagt Silvio Ziesemer. Das zeige sich nicht nur anhand der forstwissenschaftlichen Lehrstätte, sondern auch an der Einkommenssteuer. Diese sei mit aktuell rund 1,8 Millionen Euro für eine Kommune dieser Größe recht hoch. Der Grund dafür liegt bei den Einwohnern, die überdurchschnittlich viel verdienen, erklärt Ziesemer. Wegen seines landwirtschaftlichen Charakters lasse der Standort Tharandt auch Gewerbe wie zum Beispiel in Wilsdruff nicht zu. Hinzu komme der Naherholungswert. Bis zu eine Million Besucher kommen jährlich in den Tharandter Wald, vor allem zu Tagesausflügen.

Ausblick: Tharandt will eigenständig bleiben und Familien anziehen

Tharandt soll auch in Zukunft selbstständig bleiben, so wie die Stadt das Stadtrecht schon 1609 erhielt. Die Tharandter seien gut beraten, wenn sie auch weiterhin selbst für ihr Lebensumfeld sorgen, sagt Ziesemer mit Blick auf die Debatte der Eingemeindung, die Tharandt erst vor vier Jahren führte. Dass die Tharandter und Einwohner der Ortsteile ihre Geschicke selbst anpacken, haben sie dieses Jahr zur 800 Jahresfeier der Stadt gezeigt. „Ich finde es beachtlich, was uns 2016 gelungen ist“, sagt Silvio Ziesemer.

Gelingen sollen auch die Pläne: Kürzlich hat die Stadt ihren Doppelhaushalt für 2017/18 beschlossen. Der Etat sei ausgeglichen, Abschreibungen würden erwirtschaftet, sagt der Bürgermeister. Größtes Projekt wird die Sanierung der Grundschule in Kurort Hartha mit insgesamt fünf Millionen Euro über mehrere Jahre. Dafür nimmt die Stadt zusätzliche Schulden von 2,8 Millionen Euro in Kauf. Diese sollen aber so schnell wie möglich wieder getilgt werden. Auch das habe etwas mit Nachhaltigkeit zu tun – so das Credo der Forststadt.

Um der Nachfrage nach Bauland gerecht zu werden, wird derzeit der Flächennutzungsplan überarbeitet. Das Ziel: Für die nächsten zehn Jahre soll so Platz für 180 neue Häuser entstehen. „Tharandt hat Zukunft“, ist sich Ziesemer sicher, „unsere Aufgabe ist es, für unser Umfeld selbst zu sorgen.“ Dass sie dies tun, hätten die Menschen hier auch immer wieder bewiesen, nicht nur in diesem Festjahr.

