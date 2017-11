Wie geht es weiter mit der Biathlonarena? Der Bundesstützpunkt in Altenberg steht immer wieder zur Diskussion. Jetzt gibt es eine klare Ansage.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Biathlonarena aus der Vogelperspektive. Darauf ist zu erkennen, wie eng es hier teilweise zugeht, erst recht noch, wenn Schnee liegt. © Egbert Kamprath Die Biathlonarena aus der Vogelperspektive. Darauf ist zu erkennen, wie eng es hier teilweise zugeht, erst recht noch, wenn Schnee liegt.

Rolf Heinemann (re.) erklärt Landespolitikern und Behördenvertretern, was sich verändern muss, damit Altenberg Anschluss halten kann.

Der Biathlonstützpunkt Altenberg steht unter Beobachtung. Weil nicht die sportlichen Leistungen kamen, stellt der Bund zurzeit keine Gelder für Investitionen in der Biathlonarena zur Verfügung. Im nächsten Jahr wird das Bundesministerium des Innern über die Bundesstützpunkte entscheiden. Die Landtagsabgeordnete Andrea Dombois (CDU) macht sich da ein paar Sorgen. „Viele Jahre diskutieren wir, wie es weitergehen soll“, sagt sie. Denn um Leistungen bringen zu können, braucht es die Voraussetzungen. Doch Investitionen scheitern aus verschiedensten Gründen. „Die Biathlonanlage liegt im Flora-Fauna-Habitat-, im Trinkwasserschutz- und im Vogelschutzgebiet“, zählt sie auf. Wenn es aber immer nicht geht, könnte eines Tages gar nichts mehr gehen. Deshalb hatte sie am Freitag eine hochrangige Runde initiiert mit Vertretern der Stadt, des Landratsamtes, Sportes sowie Forst-, Naturschutz- und Umweltbehörden. Es sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, wie es funktionieren könnte. Die SZ fasst die wichtigsten Fragen zusammen.

Warum kann die Biathlonanlage nicht so bleiben, wie sie ist?

Die Stadt als Betreiberin, der Förderverein Biathlon im Osterzgebirge und der SSV Altenberg haben viel geleistet. Das sei sehr bemerkenswert, sagt Andreas Schumann vom Sächsischen Staatsministerium des Inneren. Aber das reicht nicht. Der internationale Verband hebt jedes Jahr die Standards an. „Die Ansprüche werden höher“, sagt Rolf Heinemann, der Vorsitzende vom Förderverein. „Wer da nicht mitmacht, wird gestrichen.“ So ist zum Beispiel eine Streckenbreite von sechs Metern gefordert – durchgängig. Zudem müsse für die Sportler ein Niveau im Training geschaffen werden, damit sie bei Wettbewerben mithalten können. Außerdem entwickeln sich Material und Technik, der Sport wird schneller. Deshalb müssen die Bedingungen angepasst werden, sagt Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Wenn sich nichts tut und Altenberg am Ende den Stützpunkt verliert, wäre das ein massiver Schlag für die Region, sagt Christian Dahms, Generalsekretär vom Landessportbund. Denn es gehe nicht nur um die Anlage, sondern um die Menschen, die Kinder, die hier trainieren, und die Angestellten.

Wenn das Investieren hier so schwer ist, warum wird nicht neu gebaut?

Das würde einen zweistelligen Millionenbetrag kosten und ist nicht zu stemmen von Stadt und Freistaat. Eine Verlagerung der Anlage sei aber auch aus anderen Gründen nicht möglich, erläutert Rolf Heinemann. Im Hofmannsloch gebe es relative Schneesicherheit, und das geforderte Höhenprofil für die Strecken könne hier erreicht werden. „Ein idealer Standort.“

Kann es dann nicht für die Anlage ein paar Ausnahmeregelungen geben?

Die Stadt hat 2011 eine Entwicklungskonzeption erarbeitet. Dazu gab es eine Umweltverträglichkeitsstudie. „Dadurch wissen wir, dass die Maßnahmen grundsätzlich machbar sind“, sagt Vize-Landrat Heiko Weigel. Die Stadt hatte aus früheren Gesprächen mit der Landesregierung mitgenommen, dass die Genehmigungsverfahren einfacher werden könnten, wenn abgesteckte Grenzen eingehalten werden. „Aber die Praxis ist eine andere“, musste Kirsten feststellen. Man kann zum Beispiel nicht einfach eine Kurve verändern oder für Fahrzeuge die Zufahrt erleichtern oder ein Schneedepot errichten. „Das Prüfprogramm kriegen wir auch nicht weg“, sagt Weigel. „Das gilt für jeden Antragsteller.“

Wie soll dann Altenberg mit der Biathlonanlage vorwärtskommen?

„Der Erhalt und Ausbau des Stützpunktes, auch im Kufenbereich, ist oberstes Ziel“, sagt Andreas Schumann. „Dem wollen wir uns im Freistaat stellen.“ Die Maßnahmen kosten etwa 1,2 Millionen Euro. Davon müssten rund 470 000 Euro an Eigenmitteln aus der Region kommen. Das sei eine Hürde, die erst einmal übersprungen werden muss. Doch alle sind bereit zu helfen. Der Landtag habe viele Mittel für die Sportförderung bereitgestellt. Selbst für dieses Jahr sei noch Geld da. „Wir können morgen anfangen“, so Schumann. Weigel rät, die Gesamtinvestition in kleinere Pakete zu schnüren und das Programm Schritt für Schritt abzuarbeiten. In kleinen Runden soll nun geklärt werden, wie Altenberg das knappe Geld veredeln sowie Maßnahmen trotz hoher Auflagen realisieren kann. Für die ersten drei Vorhaben gibt es vom Landratsamt grünes Licht: die Vergrößerung der Stadionfläche, das Entschärfen einer Kurve und die Verbreiterung einer Strecke.

zur Startseite