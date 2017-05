Wie geht es weiter mit dem Städtischen Klinikum?

Vor fünf Jahren haben die Dresdner per Bürgerbescheid entschieden, dass die Krankenhäuser Neustadt und Friedrichstadt sowie zwei weitere Standorte in städtischer Hand bleiben sollen. An diesem Mittwoch, um 19 Uhr, lädt die SPD zu einer Diskussion über die Zukunft des Städtischen Klinikums in das Bürgerbüro in die Nürnberger Straße 4. Mit dabei sind der kaufmännische Direktor Jürgen Richter, der SPD-Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas und SPD-Stadtrat Christian Avenarius. (SZ/noa)

zur Startseite