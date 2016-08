Wie geht es weiter in Ostrau? Die Gemeinde hat ein Entwicklungskonzept. Das ist im Jahr 2009 aufgestellt worden. Nun muss es angepasst werden.

Die Gemeinde gibt 12 500 Euro für die Fortschreibung des Integrierten Städtischen Entwicklungskonzeptes (Insek) aus. Damit die Kommune nicht die gesamten Kosten übernehmen muss, will sie eine Förderung bei der Ländlichen Entwicklungsstrategie (Les) der Lommatzscher Pflege beantragen. Gerechnet wird mit 10 000 Euro Fördergeld. „Um den Antrag stellen zu können, müssen wir nachweisen, dass wir in der Lage sind, die 2 500 Euro aus der eigenen Kasse aufzubringen“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Mit dem Beschluss, den die Räte einstimmig fassten, ist diese Voraussetzung gegeben.

Denn Eile ist geboten. Nur zwei Kommunen der Lommatzscher Pflege bekommen die Förderung. Die Chancen für Ostrau, wieder einmal das Rennen zu machen, stehen gut, so Schilling. Das bisherige Entwicklungskonzept, das im Jahr 2009 aufgestellt wurde, ist teilweise umgesetzt worden oder muss den neuen Gegebenheiten angepasst werden. So wurden zum Beispiel das Vorhaben der Eschke-Mühle und der Abriss der alten Schule in Obersteina realisiert und der Wilde Mann wird auch saniert. Um weiterhin eine hohe Förderung für Projekte bekommen zu können, müssen diese Vorhaben im Insek festgehalten werden. Der Bürgermeister bittet die Gemeinderäte und Bürger um Hinweise, welche Flächen und Gebäude wie entwickelt werden können. Es soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden. Das hat sich in Ostrau bewährt. (DA/je)

