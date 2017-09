Wie geht es unseren Flüssen? Der Zustand der Gewässer in der Region ist überwiegend schlecht. Bis 2027 soll sich das ändern.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Freiberger Mulde bei Tragnitz befindet sich nach einer Untersuchung des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in einem mäßigen Zustand. Der Mensch hat den Fluss soweit verändert, dass die Arten, die in dem Abschnitt der Mulde leben, nicht mehr denen entsprechen, wie sie ohne Einfluss des Menschen vorkommen würden. Trotzdem gehört der Abschnitt der Mulde noch zu den besten im Altkreis. © André Braun Die Freiberger Mulde bei Tragnitz befindet sich nach einer Untersuchung des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in einem mäßigen Zustand. Der Mensch hat den Fluss soweit verändert, dass die Arten, die in dem Abschnitt der Mulde leben, nicht mehr denen entsprechen, wie sie ohne Einfluss des Menschen vorkommen würden. Trotzdem gehört der Abschnitt der Mulde noch zu den besten im Altkreis.



In der Region Döbeln befindet sich kein Fluss in einem guten Zustand. Eine grüne Markierung kommt auf der Karte des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) nur am unteren Rand hinter Siebenlehn vor. Bei Reinsdorf hat zumindest die Bobritzsch eine gute Qualität. Ende 2015 fand die letzte große Untersuchung des ökologischen Zustandes der Gewässer in der Region statt. Durchgeführt worden ist sie von Mitarbeitern des LfULG. Der DA hat sich die Daten angeschaut.

Welche Flüsse in der Region sind in bestem Zustand?

Die Daten des LfULG haben ergeben, dass die Freiberger Mulde im Abschnitt zwischen Zschopau und Vereinigter Mulde sowie die Zschopau zwischen Mündung Flöha und Freiberger Mulde einen mäßigen ökologischen Zustand aufweisen. Das entspricht der Schulnote 3. Mit drei von 16 untersuchten Abschnitten ist das aber die Minderheit bei den Gewässern. Qualitativ bessere Flüsse gibt es in der Region nicht.

Bei welchen Flüssen ist der Zustand besonders schlecht?

Von den 16 analysierten Gewässerabschnitten weisen sieben einen schlechten ökologischen Zustand auf (Schulnote 5). Konkret handelt es sich dabei um Abschnitte des Eulitzbaches, den Gärtitzbach von der Quelle bis zur Mündung in die Freiberger Mulde, die kleine Jahna sowie Abschnitte der Jahna und des Richzenhainer Baches.

Was sagen die Schulnoten über den Zustand der Gewässer aus?

Ausgangspunkt der Bewertung ist immer der Fluss, wie er in seiner natürlichen Form, ohne den Eingriff des Menschen, vorkommen würde. „Der Mensch nutzt und verändert Gewässer in vielfältiger Weise. Sie wurden verlegt, Ufer eingeengt, um Platz für Siedlungen, Verkehr und Landwirtschaft zu gewinnen“, sagt Anne Matthies-Umhau, Referentin Öffentlichkeitsarbeit beim LfULG. Hinzu kommen Einleitungen aus Siedlungen und Industrie, die den natürlichen Abfluss verändern. Je schlechter die Note, desto mehr weichen Artenvielfalt und -häufigkeit in den Flüssen und Bächen vom Naturzustand ab. Bei einem mäßigen ökologischen Zustand gibt es Abweichungen vom Urzustand, die „signifikant starke Störungen“ aufweisen, erklärt Matthies-Umhau. Bei Note 4 unterscheidet sich die Artenausstattung erheblich vom natürlichen Zustand. Beim schlechten Zustand (5) ist die Artenzusammensetzung massiv verändert. „Es kommt zum Ausfall ganzer Artengruppen bis hin zu vollständigen Verödungen“, so Matthies-Umhau. So gibt es zum Beispiel im Mortelbach in Waldheim keine Forellen mehr, wie dies in der Vergangenheit einmal der Fall gewesen sein soll. „Die Bewertungskriterien für die Gewässer sind sehr streng“, ergänzt die Referentin.

An welchen Flüssen sind die chemischen Schadstoffe hoch?

Die Freiberger Mulde zwischen Roßwein und Gleisberg, die große Striegis bei Etzdorf, der Klatschbach bei Greifendorf oder der Richzenhainer Bach bei Waldheim – all diese Flüsse und Bäche sind überdurchschnittlich mit chemischen Schadstoffen belastet. Auf der Karte sind sie mit schwarzem Punkt markiert. Aber kaum ein Fluss hält die Umweltqualitätsnormen ein.

Nach welchen Kriterien wird der ökologische Zustand bewertet?

Ausgangspunkt der Untersuchungen ist die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft. Um den geologischen Zustand der Flüsse zu betrachten, wird der Gewässerboden untersucht. Welche wirbellosen Tiere leben dort? Auch der Bestand an Fischen ist Gegenstand der Bewertung. Moose und Algen geben Auskunft über die Nährstoffe im Wasser sowie eine mögliche Versauerung oder Versalzung. Im Wasser schwebende Algen werden nur bei Standgewässern und größeren Fließgewässern betrachtet. Einfluss haben auch die chemischen Schadstoffe. „Schließlich können auch sie die biologische Vielfalt beeinträchtigen“, meint Anne Matthies-Umhau.

Was wird getan, um die Qualität der Flüsse zu verbessern?

Ziel ist es, dass bis 2027 alle Gewässer im Altkreis mindestens einen guten ökologischen Zustand erreicht haben. Die dafür nötigen Maßnahmen erfolgen unter Regie der Unteren Wasserbehörde des Landkreises. Vorhaben seien laut Anne Matthies-Umbau unter anderem, den Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft und den Zufluss des Abwassers durch den Anschluss von Gemeinden an Kläranlagen sowie den Bau von Kleinkläranlagen zu verringern. Darüber hinaus gibt es Modellprojekte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wie beim Eulitz- und Mortelbach. Dabei sollen die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie und des Hochwasserschutzes verbunden werden. In der Vergangenheit wurden vonseiten des Kreises strukturverbessernde Maßnahmen vor allem punktuell im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung umgesetzt, so zum Beispiel die Errichtung zweier Sohlgleite im Gärtitzer Bach in Jeßnitz in Großweitzschen sowie und am Kelzgebach in Theeschütz, so Kreissprecher André Kaiser.

