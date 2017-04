Wie geht es mit der Bibliothek weiter? In den Ortsteilen gibt es zwei Gemeindebibliotheken. Die in Wendishain ist zurzeit geschlossen.

Zurzeit sind die Türen der Wendishainer Gemeindebibliothek geschlossen - das Ausleihen von Büchern ist nicht möglich. © Symbolbild/dpa

Zurzeit sind die Türen der Wendishainer Gemeindebibliothek geschlossen. Ob sie wieder öffnet, sollen unter anderem die Ortschaftsräte entscheiden. Das steht noch aus.

Die Bibliothek im ehemaligen Gemeindeamt von Wendishain wurde Ende 2015 geschlossen, weil die Räume zur Unterbringung der Krippen- und Kindergartenkinder benötigt wurden. Ihre Einrichtung am Asterberg ist im vergangenen Jahr großzügig saniert worden. Um Baufreiheit zu schaffen, zogen die Mädchen und Jungen mit ihren Erzieherinnen um. Damals wurde noch von einer vorübergehenden Schließung gesprochen.

Die Kinder sind im Februar dieses Jahres wieder in ihre Einrichtung umgezogen (DA berichtete). Nun könnte die Gemeindebibliothek in ihren Räumen wiedereröffnet werden. Doch darüber wird gerade diskutiert. Die Ortschaftsräte haben sich noch nicht entschieden. Die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses würden einer Wiedereröffnung, sofern diese gewollt ist, zustimmen. Die Leiterin der Kreisergänzungsbibliothek Ines Reimer begrüßt das sogar. Schließlich wurde die Einrichtung gut frequentiert – so zumindest zeigen es die zahlen, die ihr vorliegen.

Insgesamt standen im Jahr 2015, dem Jahr vor der vorübergehenden Schließung, 101 Nutzer zu Buche und es wurden 659 Entleihungen von 273 Besuchern registriert. Die Wendishainer Bibliothek hat 700 Medien, die von der Stadt zur Verfügung gestellt wurden. 1029 Bücher, Spiele, CDs und Zeitschriften kamen von der Kreisergänzungsbibliothek, um den Bestand immer attraktiv zu gestalten. „Das sind gute Zahlen. Mit der Bibliothek haben die Bürger im Ortsteil und im Einzugsbereich wenigstens noch eine kulturelle Einrichtung“, so Ines Reimer.

Sollte sich der Ortschaftsrat für den Bestand der Gemeindebibliothek aussprechen, muss die Stadt die beiden Räume wieder so einrichten, dass Bücher, Zeitschriften, Spiele und CDs ihren Platz finden können. Über weitere Modalitäten, wie die bislang kostenlose Nutzung, muss noch gesprochen werden. Dazu stehen noch Entscheidungen von anderen Gremien aus.

Eine weitere Gemeindebibliothek gibt es in der Gersdorfer Schule. Sie wird seit dem Jahr 2013 von Petra Wolf geleitet und von Erwachsenen und Kindern gern genutzt. Geöffnet hat sie dienstags von 12.30 bis 15.30 Uhr.

