Wie geht es an der Sense weiter? Der Landkreis arbeitet an einer Lösung für die stark beschädigte Straße. Wie schnell gebaut wird, hat er nicht selbst in der Hand.

Die Straße zwischen Hohnstein und Bad Schandau wird für die einspurige Befahrbarkeit hergerichtet.

Etwas Entlastung an der Sense wird es ab Anfang Juni geben. Dann können – nach genau einem Jahr Vollsperrung – wieder Autos auf der beschädigten Kreisstraße zwischen Hohnstein und Bad Schandau fahren. Halbseitig werden sie an den kritischen Stellen mit einer Baustellenampel vorbeigeleitet.

Wie lange diese Zwischenlösung an der Straße bleibt, entscheidet sich in den kommenden Monaten. Geht es nach dem Landratsamt, soll die Straße ab kommendem Frühjahr saniert werden. Im Idealfall wäre sie dann bereits Ende 2018 wieder vollständig saniert.

Doch das Landratsamt hat das Heft des Handelns nicht allein in der Hand. Über die Schwierigkeiten an der Sense berichtete der Bau-Beigeordnete Heiko Weigel (CDU) vor Kurzem im Wirtschaftsausschuss des Kreistages. „Wir haben an der Sense 27 Einzelschäden. An sechs Stellen wurde die Böschung so abgetragen, dass wir neue Stützwände bauen müssen. Und zwar in der Kernzone des Nationalparks Sächsische Schweiz“, sagte er.

Derzeit schätzt der Landkreis die Kosten für die gesamte Sanierung auf 5,5 Millionen Euro. Etwa 600 000 Euro davon muss der Kreis bezahlen, den Rest hofft er vom Freistaat zu bekommen. Diese Summe zeigt schon, wie umfassend die Baumaßnahmen an und auf der Sense sein werden. Entscheidend für die Dauer der Sanierung ist aber etwas anderes: „Wir wollen versuchen, die Sense ohne ein kompliziertes und langwieriges Planverfahren zu sanieren“, sagte Weigel. Käme so ein Verfahren auf die Baubehörde zu, könnte die Sense erst in zwei bis drei Jahren repariert werden. Das will das Straßenbauamt unbedingt verhindern.

„Voraussetzung für ein schnelleres Verfahren ist aber, dass alle zu fragenden Behörden unseren Bauplänen zustimmen“, sagte Heiko Weigel. Sein Amt muss also einen Weg vorzeichnen, den alle Träger mitgehen können. Besonders aufmerksam wird die Umweltbehörde die Baupläne begutachten. Und an dieser Stelle wird es kompliziert. „Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Sense zu reparieren. Die schnellsten und billigsten Lösungen werden aber mit den hohen Anforderungen, den der Naturschutz im Nationalpark an uns stellt, nicht vereinbar sein, weil sie am stärksten in die Landschaft eingreifen“, so Weigel.

Sein Ziel ist also, die Bauplanung schnell voranzutreiben. Im Idealfall könnte ab Herbst die Sanierung detailliert geplant sein und das Amt könnte mit der Ausschreibung der Bauleistungen beginnen. „Wenn das klappt“, so Weigel, „können wir im nächsten Jahr bauen.“ Es wäre ein Rekordverfahren für technische Bauwerke innerhalb des Nationalparks. Wenn das nicht klappt, wird die halbseitige Zwischenlösung an der Sense länger bleiben. Heiko Weigel gab sich im Ausschuss optimistisch.

Hoffen auf den Landtag

Am Montag, 29. Mai, zeigt die Goßdorfer Bürgerinitiative dem Petitionsausschuss des sächsischen Landtags bei einer Ortsbegehung zusammen mit Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) und Vertretern des Landratsamtes, warum die Sense schnell repariert werden soll.

Der Initiative geht es unter anderem darum, dass sich der Freistaat bei der kompletten Sanierung der Straße finanziell beteiligt.

