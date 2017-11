Wie funktioniert gute Online-Werbung? Beim Kreis-Tourismustag erklärt ein Internet-Experte, wie man erfolgreich im Netz wirbt. Die Branche hört gespannt zu.

Menschen verbringen viel Zeit damit, im Internet ihren nächsten Urlaub zu planen. Neben PC und Laptop nutzten rund 80 Prozent der Deutschen das Internet über ihre Smartphones. © dpa-tmn

Erfolgreich Online-Werbung schalten, sei gar nicht so schwer. Und teuer muss es auch nicht sein. Das sagte Torsten Schwarz am Dienstag beim 5. Tourismustag des Landkreises. Dieser fand im einzigen Fünfsterne-Haus der Region statt: im Bad Schandauer Hotel Elbresidenz. Rund 150 Hoteliers, Pensionsinhaber und Gastronomen aus dem Landkreis waren der Einladung von Landrat Michael Geisler (CDU) gefolgt. In seinem Grußwort ging dieser auf die Herausforderung der Branche ein. „Der Tourismus, die Hotellerie und Gastronomie sind für unseren Landkreis existenziell“, sagte Geisler. Entscheidend für den Erfolg sei die Qualität der Produkte. Fachkräfte in seinen Betrieben zu haben, die auch wirklich vom Fach seien, werde deshalb künftig immer wichtiger, so Geisler. Der Landrat ermutigte die anwesenden Unternehmer, sich dem digitalen Wandel nicht zu verschließen. „Wir kommen an den sozialen Medien nicht vorbei“, sagte er. Die Frage sei, wie man diese effizient für seine eigenen Zwecke einsetzen könne.

Das beantwortete Referent Torsten Schwarz. Er betreibt die Beratungsfirma Absolit und gilt seit 30 Jahren als Deutschlands Papst für Internet-Werbung. Was er Unternehmern rät, fasst die SZ zusammen.

Gäste auf mehreren Wegen erreichen

Das Internet, so Schwarz, sei das Medium schlechthin, um Menschen mit neuen Inhalten zu begeistern. 80 Prozent aller Deutschen nutzen das Internet. „Legen Sie sich eine eigene Internetadresse mit dem Namen Ihrer Firma an – und weisen Sie in Katalogen, auf Flyern, im Radio und auf anderen Webseiten zugleich darauf hin.“ Potenzielle Gäste würden gern und viel Zeit im Internet damit verbringen, sich nach neuen Urlaubszielen umzuschauen.

Webseite muss funktional sein

Aufwendig aufbereitete Internetseiten machen viel her. Laut Schwarz sei das aber gar nicht entscheidend. „Wichtig ist, dass man Sie schnell und leicht im Internet findet.“ Auf der Webseite sollten viele Fotos stehen. Kontaktdaten sollten leicht zu finden und direkt anklickbar sein. Ideal sei es zudem, wenn man gleich auf der Webseite eine Buchungsanfrage an das Hotel oder Restaurant schicken könne.

Online-Werbung analysieren

Der US-amerikanische Kaufmann John Wanamaker soll gesagt haben: Die Hälfte dessen, was ich für Werbung ausgebe, ist rausgeschmissenes Geld. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte. „Das gilt im Internet nicht“, so Schwarz. Mit – oft kostenlosen – Web-Analysen von Google, Yahoo und anderen Anbietern, könne jeder Inhaber einer Webseite sehen, was die Werbung genau bewirkt. „Über Suchmaschinen finden die meisten Nutzer den Weg zu Ihnen.“

Optimieren für Google und Co.

Deshalb sollten Firmen entweder kostenpflichtige Anzeigen beim Branchenprimus Google schalten – oder mit der sogenannten Suchmaschinenoptimierung dafür sorgen, dass Nutzer die eigene Internetadresse schneller und leichter finden. „Das kostet Sie fast nichts“, so der Experte. Im Zweifel helfen Agenturen dabei.

Soziale Netzwerke und E-Mails

Mit einem schicken Auftritt bei Facebook oder mit Online-Newslettern könne man Gäste zudem erreichen. „Ein nett geschriebener Brief mit aktuellen Aktionen alle vier bis acht Wochen – und die Nutzer fliegen Ihnen zu“, verspricht Torsten Schwarz.

zur Startseite