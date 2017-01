Wie funktionieren die Gästekarten?

Ab diesem Jahr werden in sieben Gemeinden in der Sächsischen Schweiz die neuen elektronischen Gästekarten eingeführt. Bei einer allgemeinen Einführungsveranstaltung werden am Dienstag, 17. Januar, Vermietern in Bad Schandau die Vorteile erläutert. Das übernimmt der Tourismusverband Sächsische Schweiz in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Firma AVS aus Bayreuth. Die hat die Software für die Gästekarte entwickelt und dem Ganzen den Namen „jMeldeschein“ gegeben.

Neben Bad Schandau führen auch Reinhardtsdorf-Schöna, Königstein, Kurort Rathen, Sebnitz, Lohmen, Wehlen, Hohnstein und Bad Gottleuba-Berggießhübel die neue Gästekarte ein. Es handelt sich um eine Internetlösung zur Verarbeitung von Gästedaten. Dank des neuen Systems können die in den Orten bereits vorhandenen Gästekarten in einer gemeinsamen regionalen Gästekarte vereint werden.

Die Einführungsveranstaltung findet in der Kulturstätte am Stadtpark, Badallee 10, statt. Beginn ist um 17 Uhr. (SZ/gk)

Es wird um Anmeldung gebeten unter:

meldescheine@bad-schandau.de

