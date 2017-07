Wie funktionieren deutsche Familien? Kinder aus Weißrussland erholen sich in Seifhennersdorf. Der Tschernobyl-Verein und viele Helfer machen das möglich.

Zwölf Kinder aus Weißrussland sind mit den Betreuerinnen Julia und Anna (hinten links mit dem Vereinsvorsitzenden Stephan Neumann) bei der Ebersbacher Firma EAB zu Gast gewesen. Anfangs wurde ausgiebig gespeist, bevor das Programm losging. Dazu gehörte auch eine Schauvorführung der Freiwilligen Feuerwehr Neugersdorf. © thomas eichler

Stephan Neumann und Ilona Pfalz sind ein „Not-Elternpaar“. Das sagen sie selbst von sich, denn immer, wenn tatsächlich eine Familie fehlt, die Kinder aus Weißrussland während ihres Aufenthaltes in der Region aufnehmen kann, springen die beiden Neueibauer ein.

Stephan Neumann ist seit 2011 der Vorsitzende des Vereins Initiative Kinder von Tschernobyl Seifhennersdorf. Jedes Jahr holt der Verein Mädchen und Jungen aus Weißrussland zu einem dreiwöchigen Erholungsaufenthalt nach Seifhennersdorf. Bis zum 23. Juli sind jetzt jeweils sechs Mädchen und Jungen hier. „Von Montag bis Donnerstag sind sie mit ihren beiden Betreuerinnen im Querxenland untergebracht“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Von Freitag bis Sonntag sind die Kinder bei Gastfamilien zu Hause. Dabei sollen die Kinder erfahren, wie eine deutsche Familie funktioniert, sagt Stephan Neumann. „Sie sollen als normales Familienmitglied aufgenommen und in den Alltag einbezogen werden.“ Die Erfahrung habe gezeigt, dass die weißrussischen Kinder das gerne annehmen und dass sie dabei viel lernen. Das Leben in Weißrussland verlaufe ganz anders, als es hier üblich ist, hat Neumann herausgefunden. „Für viele Kinder war es eine ganz neue Erfahrung, dass Eltern mit ihren Kindern gemeinsam spielen, unter anderem Mensch-ärgere-dich-nicht oder Uno“, erzählt Neumann. Beide Spiele lieben die Kinder. Und so komme es oft vor, dass die Gasteltern den Kindern eins der Spiele als Geschenk mitgeben. Stephan Neumann weiß das so genau, weil die Kinder jedes Mal, wenn er in Weißrussland zu Gast ist, ganz stolz ihre geschenkten Spiele vorzeigen.

Die acht- bis elfjährigen Kinder empfinden den Aufenthalt in Seifhennersdorf nicht nur als eine Verbesserung für ihre Gesundheit, sondern sie sammeln jede Menge Erfahrungen, die sie in ihre eigenen Familien mitnehmen können. In diesem Jahr kommen die weißrussischen Gäste aus der Stadt Gomel und dem kleinen Dorf Schirokoje, meistens aus sozial schwachen Familien, die sich Erholungsaufenthalte in unverstrahlten Gebieten nicht leisten können. Umso mehr schätzen die Eltern dieser Kinder die Arbeit des Seifhennersdorfer Vereins.

Die Erholung im Oberland bringt den Kindern eine Reduzierung der Strahlenbelastung um etwa 27 bis 30 Prozent. Bis zu drei Jahren könne das anhalten, sagt Neumann. Er weiß aber auch, dass der weißrussische Staat Kinder mit offensichtlichen, durch das Reaktorunglück von Tschernobyl hervorgerufenen Schäden, nicht ausreisen lässt. Immer müssen staatliche Stellen ihren „Segen“ geben, wenn Kinder zur Erholung nach Seifhennersdorf fahren.

Wie nötig diese Urlaube für die Kinder sind, sehen die Vereinsmitglieder sehr deutlich. „Wenn die Kinder ankommen, sind sie sehr blass, haben wenig Ausdauer und fühlen sich recht kraftlos“, hat Neumann beobachtet. Nach den drei Wochen hier geht es ihnen dann viel besser. Die Ursache liegt darin, dass sich die Kinder nicht nur in strahlenfreier Umgebung aufhalten, sondern dass sie sich vor allem gesund ernähren. Darauf achtet der Verein besonders. „Obwohl das am Anfang schwierig ist“, weiß Neumann. Nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl vor mehr als 30 Jahren sind weite Gebiete des Landes radioaktiv verseucht worden. Oberflächlich habe sich die Radioaktivität zwar verringert, aber sie steckt noch immer im Boden. Deshalb wird den Kindern in der Heimat eingeschärft, dass sie nichts essen dürfen, was im Boden gewachsen ist, Kartoffeln und Radieschen zum Beispiel. „Sie davon zu überzeugen, dass sie das hier bedenkenlos essen können, ist nicht so einfach“, bestätigt der Vereinsvorsitzende. Sehr gerne essen die Kinder Südfrüchte. Zu Hause sind die für sie unerreichbar, weil ihre Eltern die teuren Früchte nicht kaufen können. Oft kommen die weißrussischen Kinder aus Familien mit nur einem Elternteil, in denen die Haushaltskasse gerade für das Nötigste reicht. So sind sie sehr dankbar, dass sie mithilfe des Vereins hier unbeschwerte Ferien verbringen können – mit Ausflügen, Badetagen, Spielen und viel Spaß. Dafür sorgen der Verein und die Gastfamilien. Aber auch viele Helfer ermöglichen den Ferienaufenthalt. Etwa 600 Euro pro Kind muss der Verein aufwenden. Das Geld kommt durch Spenden und Aktivitäten des Vereins zusammen. Beispielsweise durch den Trödeltrupp, wie Neumann ihn nennt. Dessen Mitglieder, meist Rentner mit Zeit, trödeln für die Vereinskasse. Stephan Neumann ist sehr dankbar über die Hilfe, die dem Verein aus dem ganzen Oberland zuteilwird. Besonders nach dem Einbruch im vorigen Jahr, als Diebe das Spendenlager des Vereins in Seifhennersdorf ausgeräumt hatten. In der Nordstraße 63 in Seifhennersdorf werden übrigens jeden ersten Sonnabend im Monat von 9 bis 11.30 Uhr Sachspenden angenommen. Warum sich Stephan Neumann und der Verein so für die weißrussischen Kinder engagieren, begründet Neumann so: „Einem Kind Lachen zu schenken, befähigt es, mit dem Herzen zu denken.“

Spendenkonto des Vereins: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, IBAN: DE59 8505 0100 3000 0230 96, BIC: WELADED1GRL https://ikvts.de

zur Startseite