Wie fühlen Sie sich vor dem Spiel gegen die Füchse, Theo Schwabe?

Jens „Theo“ Schwabe (45) trainiert die Tornados des Eislaufvereins Niesky. © André Schulze

Niesky/Weißwasser. Die Nieskyer Tornados spielen beim Benefizspiel am Dienstagabend, ab 19.30 Uhr, in Weißwasser gegen die Lausitzer Füchse. Drei Fragen an Jens Schwabe, den Trainer der Nieskyer.

Bei dem Spiel geht es ausnahmsweise weniger um den sportlichen Erfolg, sondern um das Thema geistige Gesundheit. Auf dem Eis zählt körperliche Fitness. Was tut der Verein eigentlich für Geist und Seele seiner Spieler?

Wir Tornados spielen alle Eishockey in unserer Freizeit. Für Geist und Seele können wir nicht viel machen, denn jeder geht auch arbeiten. Eishockey ist also für uns alle ein Hobby und ein Ausgleich. Bei uns geht es eher um die sportliche Seite beim Training. So wird über den Sommer mit dem Fitnesstrainer etwas für die körperliche Fitness getan. Eishockey ist ein Mannschaftssport, jeder fühlt sich für das Team verantwortlich und den Mitspielern verbunden. Aber direkt etwas für den seelischen Zustand der Spieler unternimmt der ELV nicht.

Auch wenn es um die gute Sache geht, ist kaum zu erwarten, dass die Tornados die Füchse besiegen. Würde Sie eine Niederlage in Depressionen stürzen? Spaß beiseite: Wie gehen Sie selbst mit Tiefschlägen um?

Die Füchse spielen zwei Klassen höher als wir, da gehe ich davon aus, dass wir geringe Chancen haben, zu gewinnen. Das ist okay, denn wir lernen aus solchen Spielen, die sind schließlich schneller als die in unserer Liga. Die Füchse schlagen? Das käme einem Wunder gleich. Unser Ziel ist ein achtbares Ergebnis, wir wollen uns natürlich nicht abschlachten lassen. Eine Niederlage ist kein Tiefschlag, aus Fehlern lernen wir! Wir überlegen dann, was muss anders laufen und trainieren das dann kontinuierlich.

Die Füchse haben fast seit Jahrzehnten nicht mehr gegen die Tornados gespielt. Ende Oktober treffen beide Teams schon wieder aufeinander. Ist das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?

16 bis 18 Jahre ist es bestimmt her, dass die ersten Mannschaften nicht gegeneinander angetreten sind. Aber mit dem Eissport Weißwasser gibt es seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich im Sinne der Kinder. Nur gemeinsam sind wir stark. Beispiele sind Maximilian Adam und Erick Hoffmann, die beide in Niesky angefangen haben, über die Nachwuchsabteilung gefördert wurden und jetzt in der ersten Mannschaft bei den Füchsen spielen. Dass Füchse und Tornados aufeinandertreffen, das ergibt sich durch die Großereignisse. Die gestalten wir jetzt zusammen. Am Dienstag das Benefizspiel in der Weißwasseraner Eisarena. Sozusagen das Rückspiel am 28. Oktober ist zugleich unser Eröffnungsspiel in Niesky zur Einweihung des umgebauten Eisstadions.

Gespräch: Carla Mattern

www.tornado-niesky.de

www.lausitzer-fuechse.de

zur Startseite