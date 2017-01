Wie Freital sein Geld verteilt

Stadt gibt viel Geld für Schulen aus In dem am Donnerstagabend beschlossenen Haushalt ist nicht nur die Finanzplanung für 2017 festgezurrt, sondern auch die bis 2020. In diesen vier Jahren kalkuliert die Stadt mit Investitionen von rund 50 Millionen Euro. Ein Großteil – nämlich insgesamt 15,5 Millionen Euro – sind für Schulen vorgesehen. Für den Weiterbau der Grundschule Wurgwitz und der Grundschule Hainsberg sind in diesem Jahr 3,3 Millionen Euro und 1,1 Millionen Euro vorgesehen. Auch die Grundschulen Glückauf und Ludwig Richter sind im Finanzplan berücksichtigt. Gute Nachrichten für die Schüler und Lehrer der Oberschule Hainsberg: Die letzte unsanierte Schule in städtischem Besitz soll ab 2018 auf Vordermann gebracht werden. Rund 3,5 Millionen Euro sind dafür eingeplant.

Steuereinnahmen brechen ein Einen herben Rückschlag musste Freitals Kämmerei bei den Gewerbesteuereinnahmen hinnehmen. Im Vergleich zum Vorjahr sinken sie 2017 um rund eine Million Euro auf 7,1 Millionen Euro und werden sich auch in den Folgejahren nur langsam erholen. Zum Vergleich: Die um 25000 Einwohner kleinere Stadt Wilsdruff rechnet 2017 in etwa mit den gleichen Einnahmen, weil sie Unternehmen bessere Bedingungen bietet und in den vergangenen Jahren mehr für die Wirtschaftsförderung getan hat. Immerhin: Die Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer steigen, können das Minus bei der Gewerbesteuer aber nicht ausgleichen.

Mehr Ausgaben für das Personal des Rathauses Rund 60 Millionen Euro schwer ist der Haushalt für 2017. Rund 20,4 Millionen Euro davon gibt die Stadt für ihr Personal aus – etwa 500000 Euro mehr als in diesem Jahr. Grund für die Steigerung sind tariflich vorgeschriebene Lohnerhöhungen. Außerdem musste Freital das Personal in den Kitas aufstocken. Stärker zu Buche schlägt auch die sogenannte Kreisumlage. Im kommenden Jahr muss Freital mit rund 13,6 Millionen Euro etwa 900000Euro mehr an das Landratsamt überweisen als noch im Jahr 2016. Diese und andere Faktoren sorgen dafür, dass unter dem Strich ein Minus von 2,7 Millionen Euro im Haushalt steht.

Marode Straßen werden saniert. Ein Vorhaben muss aber warten 8,7 Millionen Euro von den bis 2020 geplanten Gesamtinvestitionen von 50 Millionen Euro kommen maroden Straßen zugute. In diesem Jahr gehen die Bauarbeiten an der Poisentalstraße zu Ende, an der Höckendorfer Straße entsteht eine neue Stützwand. Ab dem kommenden Jahr sind dann Bauarbeiten auf der Pesterwitzer Straße, der Rabenauer Straße und der Schachtstraße geplant. Eigentlich sollte schon in diesem Jahr die Sanierung der Oberhermsdorfer Straße beginnen. Weil die Planung aber wegen Problemen bei der künftigen Entwässerung länger dauert, werden die Bagger nun wohl erst im Jahr 2018 anrollen.

Alles offen bei der Lederfabrik Größter und zugleich umstrittenster Einzelposten bei den Investitionen ist die Lederfabrik. Rund 3,8 Millionen Euro sind im Finanzplan reserviert für eine Bestandssicherung des Gebäudes. Bei einem Abriss rechnet die Stadt derzeit mit Kosten von 2,5 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere vier Millionen, die im Haushalt für eine Sanierung vorgesehen sind. All diese Posten stehen aber unter Vorbehalt im Finanzplan. Ob das Geld tatsächlich gebraucht wird und wie viel, hängt von der Entscheidung zur Zukunft der Lederfabrik im Stadtrat in diesem Jahr ab. Außerdem rechnet die Verwaltung bei einer Sanierung mit Fördermitteln. Ob diese tatsächlich fließen, ist aber noch offen.

Geld für neue Plätze und einen Bahnhof Das Rathaus will die Stadt an mehreren Orten umgestalten. Größtes Projekt dabei ist ohne Zweifel der Bau des neuen Zentrums am Sächsischen Wolf. Da die Kosten aber ein Privatinvestor trägt, spielt das Vorhaben im städtischen Haushalt keine Rolle. Die Stadt hat aber schon Ideen, was mit den Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf an den Investor geschehen soll. Mit dem Geld will die Stadt Fördermittel aufstocken und unter anderem den Vorplatz des Rathauses Deuben und die Freifläche an der Mozartstraße gestalten. 2017 sollen außerdem die Planungen für eine neue zentrale Hauptwache für die Feuerwehr beginnen. 120000Euro sind für die Planungen vorgesehen. Ein weiteres Großprojekt ist die Sanierung des Bahnhofs Potschappel. 3,1Millionen sind dafür ab 2017 eingeplant. In die Fertigstellung des Mehrgenerationenparks in Zauckerode steckt die Stadt 440000 Euro.