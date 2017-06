Wie frei ist die Presse?

Medien stehen zunehmend in der Kritik. Bei Pegida und Co. wird „Lügenpresse“ gerufen. Nun widmet sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) der Pressefreiheit. Am 17. Juni um 16.30 Uhr sitzt der OB im Podium und hat hochkarätige Gesprächspartner: Heinrich Löbbers aus der Chefredaktion der Sächsischen Zeitung und Professor Lutz Hagen vom Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft an der TU Dresden. Journalist Peter Stawowy moderiert.

Es geht um die Frage, welchen Wert Pressefreiheit heute hat. Vor welchen Herausforderungen stehen Journalisten und wie frei können sie arbeiten? Es wird aber auch darüber diskutiert, welche Erwartungen Politik und Medien vom jeweils anderen haben. Die Veranstaltung findet im Rathaus statt, der Eintritt ist frei. Bereits bei einer der Diskussionsveranstaltungen von Hilbert in der Kreuzkirche ging es um die Rolle der Medien. (SZ)

