Wie Flüchtlinge in Libyen leiden Junge Afrikaner werden gequält und wie Sklaven verkauft. Der EU-Afrika-Gipfel legt einen Rettungsplan vor.

Flüchtlinge aus Schwarzafrika hausen in dieser Halle am Stadtrand der libyschen Hauptstadt Tripolis. Seit den erschütternden Berichten über den Verkauf von Migranten als Arbeitssklaven richtet sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wieder auf die Zustände in dem nordafrikanischen Land. © AFP

Kopfüber wie Schlachtvieh hängen die drei jungen Afrikaner auf offener Straße mit gefesselten Füßen an einem Fenstergitter. Einem anderen, auf dessen Gesicht Todesangst und Panik stehen, hält der libysche Peiniger einen Revolver an die Schläfe. Viele Opfer auf den Fotos, die vor wenigen Tagen im Internet auftauchten, haben offene Wunden am ganzen Körper oder liegen gefesselt am Boden, während Milizionäre in frisch gebügelten Tarnuniformen sie mit Stiefeln traktieren.

Seit der US-Nachrichtenkanal CNN vor zwei Wochen ein dem Sender zugespieltes grobkörniges Handyvideo veröffentlichte, auf dem Migranten aus Afrika für 400 Dollar als Sklaven für Feldarbeit verkauft wurden, ist der tägliche libysche Horror zurück im globalen Bewusstsein. Solche Auktionen sind kein Einzelfall in dem Nach-Gaddafi-Staat, wie nachfolgende CNN-Recherchen in der Umgebung von Tripoli ergaben. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) prangerte den Sklavenhandel bereits im April an, ohne international Gehör zu finden. „Du bist ihnen völlig ausgeliefert“, sagte einer der Gequälten, „sie können mit dir machen, was sie wollen.“ Selbst während der Zwangsarbeit seien sie von ihren Besitzern geschlagen und misshandelt worden. Sobald die afrikanischen Migranten in Libyen aus dem Bus stiegen, gerieten sie in eine Art Mordmaschine hinein, erläuterte ein IOM-Mitarbeiter vor Ort. Die Ankömmlinge würden ausgeraubt und gefoltert, ihre Familien angerufen, um Lösegeld zu erpressen. „Und dann werden sie verkauft, unglaublich, unter freiem Himmel auf öffentlichen Auktionen – so etwas passiert überall im Land.“

In mehreren europäischen Städten kam es am letzten Wochenende zu Protestdemonstrationen gegen die Sklaverei. Auf Antrag Frankreichs befasste sich der Uno-Sicherheitsrat mit den höllischen Zuständen. Man müsse die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und mit Sanktionen belegen, forderte Außenminister Jean-Yves Le Drian. Doch das ist leichter gesagt als getan in einem Land, wo keine staatliche Ordnung mehr existiert, und wo stattdessen Hunderte von bewaffneten Milizen das Heft in der Hand haben.

Auch auf dem EU-Afrika-Gipfel, der am Mittwoch und Donnerstag in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, stattfand, kam das brisante Thema zur Sprache. Gastgeber Alassane Ouattara, Präsident des westafrikanischen Landes, erklärte, er empfinde „Ekel und Abscheu“ über die Vorfälle in Libyen. Die Verantwortlichen müssten vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht werden.

Die Teilnehmer des Gipfeltreffens einigten sich auf einen Evakuierungsplan. Der libysche Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch stimmte am Mittwochabend zu, dem Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und der internationalen Organisation für Migration Zugang zu den Lagern in seinem Machtbereich zu gewähren. Das soll ermöglichen, ausreisewillige Migranten außer Landes zu bringen. Ab wann mit der Umsetzung der Initiative begonnen werden kann, blieb vorerst offen. Es handelte sich zunächst um einen Plan, dessen Details noch ausgearbeitet werden müssen. Beobachter schätzen, dass sich etwa eine Million Flüchtlinge aus Schwarzafrika in Libyen aufhalten.

Abgesehen von Libyen befasste sich das zweitägige Gipfeltreffen, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Uno-Generalsekretär Antonio Guterres teilnahmen, grundsätzlich mit den künftigen Beziehungen zwischen der EU und Afrika. Die Sub-Sahara-Staaten sind dringend an mehr europäischen Investitionen für ihre Jugend interessiert, die etwa 60 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Brüssel wiederum will durch langfristige Entwicklungsprogramme erreichen, dass sich nicht mehr so viele junge Männer und Frauen in Richtung Europa auf den Weg machen. Uno-Angaben zufolge ging die Zahl der Flüchtlinge über Libyen nach Europa im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent zurück. Kamen bis Ende November 2016 noch 171 200 Migranten, waren es im gleichen Zeitraum 2017 nur 116 600. Dafür stiegen die Überfahrten an anderen Stellen des Mittelmeers erheblich an – vor allem von Tunesien nach Sizilien und von Marokko nach Spanien. (mit dpa)

