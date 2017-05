Wie Firmenchefs erfolgreich zusammenarbeiten 2004 haben sich Metallfirmen der Region zusammengetan. Sie tauschen sich aus – und werben gemeinsam um Nachwuchs.

Den Anfang machten die Bärensteiner Gespräche. Was 1998 in lockerer Atmosphäre begann, hat sich bis heute zu einem beachtlichen regionalen Unternehmensverbund mit Sitz in Glashütte entwickelt: der Impro-Interessenverband Metall- und Präzisionstechnik Osterzgebirge. Seit zwei Jahren ist Christoph Herbrig der Vorsitzende. Aktuell sind 13 Firmen aus der regionalen Metallindustrie Mitglied in dem Verein. Jüngster Zugang ist die Werkzeugbau Winkelmühle aus Klingenberg.

Weitere Mitglieder sind die Dresdner Firmen Pentacon Foto- und Feinwerktechnik sowie FAD Fertigungs- und Automatisierungstechnik, die Feinwerk-Technik aus Geising, Fewes und MBS Maschinenbau aus Schlottwitz, die Bärensteiner Firmen Karl Naumann und Herbrig, die Reinholdshainer Knorr Präzisionsteile, MB Maschinenbau aus Berggießhübel, die Präzimat Feinmechanik aus Liebstadt, Susa S. Sauer aus Heidenau und die Telegärtner Gerätebau aus Höckendorf.

Pro Jahr bildet Impro in all seinen Firmen etwa 25 Azubis aus. Der Verband ist auch ein möglicher Partner für Studenten, die in einem dualen Studiengang zugleich in einem Betrieb arbeiten wollen. Dabei kooperiert Impro unter anderem mit dem Institut für Feinwerktechnik an der Technischen Universität Dresden. Mehrere Firmen, unter anderem die von Christoph Herbrig, bieten auch Ferienarbeit für Schüler aus der Region an. Impro-Büroleiter Peter Feine sucht für die Firmen die Facharbeiter von morgen. „Der Bedarf in unserer Region liegt im industriellen Bereich“, sagt er.

Die Metallbranche biete attraktive Berufe, die zukunftsfähig sind. Mit diversen Nachwuchsmodellen wolle die Branche für sich werben.

