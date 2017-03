Wie Familie Meier richtig Geld spart Wer mit jedem Euro rechnet, kann seinen Stromverbrauch überprüfen lassen. Sapos in Görlitz hilft dabei. Das rechnet sich auch für den Landkreis.

Die Stromspar-Teams im Landkreis helfen Verbrauchern zu sparen. Foto: dpa © weisflog@d-foto.net

Nicht nur am Internationalen Tag des Energiesparens verbraucht Musterfamilie Meier weniger Energie: Ende 2015 hat die vierköpfige Familie am Stromsparcheck teilgenommen. Dabei fand das Stromspar-Team zahlreiche Einsparmöglichkeiten und baute unter anderem neun LED-Leuchtmittel, zwei schaltbare Steckdosenleiste sowie einen Durchflussbegrenzer im Wert fast 75 Euro für Familie Meier kostenlos ein. „Früher ist die Stromrechnung von Jahr zu Jahr gestiegen, doch als vor ein paar Wochen die Stromrechnung kam, haben wir tatsächlich 160 Euro gespart“, erzählt Frau Meier. Der Stromspar-Check ist eine individuelle Beratung im Haushalt, bei dem umfassend geschulte Stromsparhelfer den Energie- und Wasserverbrauch der Haushalte vor Ort ermitteln und analysieren. In Görlitz führt diese Beratung die Sapos GmbH durch. In einem zweiten Haushaltsbesuch wird dann die jeweils notwendige Energiespar-Technik einmalig und kostenfrei eingebaut. Zudem geben die Stromsparhelfer in dieser Beratung Tipps zur Nutzung sowie zum energieeffizienten Verhalten im Alltag. Viele dieser Tipps hat Familie Meier umgesetzt und so die Energiekosten deutlich gesenkt.

Das nächste Effizienzprojekt ist schon geplant: „Jetzt können wir uns eine neue Kühlgefrierkombination kaufen, und den alten Kühlschrank und die Gefriertruhe, die noch von meiner Mutter stammt, entsorgen“, freut sich Frau Meier. Damit könnte die Familie noch einmal jährlich gut 100 Euro Stromkosten einsparen, prognostizieren die Stromsparhelfer und geben Familie Meier noch einige Tipps, worauf sie beim Kauf ihres Gerätes achten sollte.

Am kostenfreien Stromspar-Check haben im Landkreis mittlerweile 1 500 Haushalte, die eine Sozialleistung beziehen, an den Standorten Görlitz, Löbau und Zittau teilgenommen. Nicht zuletzt ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz: Seit Projektbeginn 2012 wurden zusammen 2,8 Tonnen Kohlendioxid-Emmissionen vermieden. Von den gesunkenen Energierechnungen profitiert aber auch der Landkreis: Sie trägt zusammen mit dem Bund die Kosten der Unterkunft bei Beziehern von Arbeitslosengeld II und Grundsicherung und hat bisher fast 160 000 Euro eingespart. (SZ)

Informationen: 03581 318890,

ssh@sapos-goerlitz.de

www.stromspar-check.de

zur Startseite