Wie fahrradfreundlich ist der Kreis? Bei zwei Veranstaltungen stehen die Radler im Fokus – ebenso wie die E-Mobilität.

Radfahren steht im Fokus zweier Veranstaltungen, die die Kreisverwaltung plant. © dpa

Wie sieht es aus mit Fahrradwegen im Kreis Bautzen? Brauchen wir noch mehr kommunale Wege oder reichen auch die überregionalen Radwege? Diese und weitere Fragen im Zusammenhang mit einem fahrradfreundlichen Landkreis Bautzen sollen jetzt zwei Fachveranstaltungen beantworten. Darüber informierte Birgit Weber, Beigeordnete im Landratsamt, jetzt den technischen Ausschuss des Kreistags.

Zum einen gibt es noch in diesem Monat in der Energiefabrik Knappenrode eine Veranstaltung mit Straßenlastträgern und Kommunen. Dort soll es auch um die Nutzung von E-Bikes gehen. Es geht um Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Radwege, aber auch um sichere Abstellmöglichkeiten für E-Bikes. Die zweite Fachveranstaltung richtet sich dann im November an touristische Organisationen und Organisatoren. Hier soll die Frage im Mittelpunkt stehen, welche Chancen touristische Radwege für die Anbieter haben. So zum Beispiel für Verleihfirmen. „Hier wollen wir das Thema Elektromobilität ebenfalls ansprechen“, sagt Birgit Weber. Derzeit ist sie noch auf der Suche nach einem Veranstaltungsort, der sich möglichst im Süden des Landkreises befinden soll. (SZ/kf)

