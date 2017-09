Wie fahrradfreundlich ist Zittau? Die Partei Bündnis 90/Grüne will bei einer Podiumsdiskussion im Wächterhaus mit den Bürgern darüber sprechen.

Grünes Licht für Fahrradfahrer in Zittau? Dieser Frage geht die Partei Bündnis 90/Grüne bei einer Podiumsdiskussion nach. © dpa

Zur Podiumsdiskussion „Fahrradfreundliches Zittau?!“ lädt Katja Meier, verkehrspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, an diesem Dienstag, 19 Uhr, ins Zittauer Wächterhaus (Innere Weberstraße 16) ein. Darüber informiert die Partei. Podiumsgäste sind Ralph Höhne, Baudezernent in der Zittauer Stadtverwaltung, Konrad Krause, Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Sachsen, sowie Matthias Böhm, Stadtrat von Bündnis 90/Die Grünen in Zittau. Katja Meier moderiert die Veranstaltung, der Eintritt dazu ist frei.

Im Fahrradklimatest des ADFC im vergangenen Jahr belegte Zittau mit einer Durchschnittsnote von 4,0 Platz 257 von 364 teilnehmenden Gemeinden in der Kategorie „unter 50 000 Einwohnern“. Beim letzten Test (Ende 2014) stand Zittau mit einer Durchschnittsnote von 4,1 (und Platz 235 von 292 teilnehmenden Gemeinden) nur geringfügig schlechter dar, obwohl sich mittlerweile einiges getan hat. Ist die aktuelle Bewertung durch die Bürgerschaft also gerechtfertigt?

Darüber möchte Katja Meier mit den eingeladenen Experten diskutieren – und zugleich über Fragen wie: Welche weiteren Anstrengungen unternimmt die Stadt Zittau zur Umsetzung der fahrradfördernden Ziele des in Teilen beschlossenen Verkehrsentwicklungsplanes und des integrierten Innenstadtverkehrskonzeptes? Kann der Lieferverkehr in der historischen Innenstadt – zumindest teilweise – durch Lastenfahrräder ersetzt werden? Wie können ausreichende und diebstahlsichere Radabstellanlagen – insbesondere am Bahnhof und für Radtouristen in der historischen Innenstadt – realisiert werden? Wie könnte der Freistaat Zittau unterstützen? Interessenten sind eingeladen, mitzudiskutieren. (SZ)

