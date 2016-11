Wie fahrradfreundlich ist Döbeln? Die Umfrage über die Situation des Radverkehrs in der Stadt läuft nur noch bis 30. November im Internet.

Bisher ist Döbeln im Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs noch nie aufgetaucht. Mindestens 50 Döbelner müssten sich beteiligen, damit die Stadt in die Umfrage aufgenommen wird. Seit September läuft nun die neue Befragungsrunde. „Jetzt haben die Döbelner Bürger erneut die Möglichkeit, die Situation des Radverkehrs in ihrer Stadt detailliert zu bewerten“, sagte Berno Ploß, Vorstandsmitglied bei den Grünen in Mittelsachsens. „Diese Umfrage ist eine wichtige Rückmeldung an die Verwaltung, wie fahrradfreundlich Döbeln eingeschätzt wird. Je mehr Menschen mitmachen, umso stärker wird das Thema innerhalb der Behörden wahrgenommen. Möglicherweise gibt es auch positive Verbesserungen, die lobend erwähnt werden könnten.“

Die Umfrage läuft nur noch bis 30. November unter www.fahrradklima-test.de im Internet. Die vom Bundesverkehrsministerium unterstützte und von einem professionellen Institut durchgeführte Internet-Umfrage des ADFC fragt die Zufriedenheit mit der örtlichen Verkehrssituation bei Radfahrern ab.

