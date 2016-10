Wie fahrradfreundlich ist Bautzen?

Wie gut rollt der Radverkehr in der Kreisstadt? Noch bis Ende November können alle Bautzener über diese Frage abstimmen. So lange läuft der Fahrradklima-Test des ADFC. Der Fahrrad-Club untersucht aller zwei Jahre die Fahrradfreundlichkeit in mehr als 400 deutschen Städten. Gefragt wird zum Beispiel nach dem Zustand der Radwege, nach Ausschilderungen, Ampelschaltungen und Konflikten zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern.

In Bautzen beteiligten sich in der Vergangenheit immer etwa 200 Radfahrer an der Abstimmung. Für den aktuellen Durchgang liegen bislang 120 Rückmeldungen vor. Abgestimmt werden kann im Internet, alternativ gibt es den Fragebogen auch in Papierform. Interessenten erhalten diesen beim Bürgerservice im Bautzener Gewandhaus. Bereits in der Vergangenheit seien die Ergebnisse des Fahrrad-Klimatests in die Verkehrsplanung eingeflossen, so die Stadtverwaltung. Um die Wege in der Stadt zu verkürzen, wurden so zum Beispiel ausgewählte Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr in Gegenrichtung geöffnet. Die Ergebnisse der aktuellen Abstimmung sollen im Frühjahr 2017 vorliegen. (SZ)

www.fahrradklima-test.de

Bürgerservice Gewandhaus, Innere Lauenstraße 1

