Wie es um die Rente steht

Bei der Rente stehen in den kommenden Wochen entscheidende Weichenstellungen an. Am Freitagabend berieten die Spitzen von CDU und CSU über das Thema, demnächst kommt der Koalitionsausschuss dazu wieder zusammen. Ende November will Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) dann ein Gesamtkonzept vorlegen. Es geht um eine Mindestgrenze beim Rentenniveau, die Angleichung der Ostrenten ans Westniveau samt Abschaffung der rentenrechtlichen Aufwertung der im Schnitt geringeren Ostlöhne. Per Gesetz soll die betriebliche Altersvorsorge neuen Schub bekommen. Auch das Vorhaben, kleine Renten aufzuwerten, hat die Koalition noch in der Planung. Die CSU fordert zudem eine Ausweitung der Mütterrente.

Ausgelöst durch einen sachlich komplett falschen Bericht des WDR über eine angeblich bevorstehende massenhafte Altersarmut hat die Debatte über die Rentenzukunft ein beinahe bedrohliches Tempo aufgenommen – mit teilweise sehr eigenwilligen, bisweilen gar irrlichternden Thesen. Einige werden dankenswerterweise vom Alterssicherungsbericht der Bundesregierung, der im Entwurf vorliegt, infrage gestellt oder sogar korrigiert. Es wäre von Vorteil, wenn sich alle Spitzenpolitiker das 258-Seiten-Kompendium mit vielen Zahlen ansehen würden, bevor sie entscheiden. Die SZ hat es getan und erläutert wichtige Details:

Altersarmut nimmt dramatisch zu

„Die heutige Rentnergeneration ist überwiegend gut versorgt“, heißt es in dem Bericht. Lediglich drei Prozent der Generation über 65 sind auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen – in Sachsen etwa ein Prozent. Der Anteil der Grundsicherungsempfänger ist insgesamt unter den ehemals Selbstständigen mit 3,7 Prozent wesentlich höher als unter den vormaligen Arbeitnehmern mit 2,1 Prozent. Netto verfügen Senioren-Haushalte im Schnitt über 2 543 Euro im Monat. Bei Alleinstehenden sind es 1 472 Euro.

Risikogruppe Geringverdiener?

Geringverdienern, die nicht zusätzlich fürs Alter sparen, droht nach Prognosen des Sozialministeriums Altersarmut. In den kommenden Jahren werde das Versorgungsniveau ohne zusätzliche Altersvorsorge deutlich zurückgehen. „Hier liegt insbesondere für Geringverdienende ein erhebliches Risiko“, heißt es in dem Bericht. In dieser Personengruppe werde derzeit „noch zu wenig“ zusätzlich für das Alter vorgesorgt. Von den 4,2 Millionen Geringverdienern mit einem Bruttolohn unter 1 500 Euro haben knapp die Hälfte (1,9 Millionen) weder eine Betriebsrente noch einen Riester-Vertrag abgeschlossen.

Niedrige Rente bedeutet Altersarmut

Stimmt so nicht. Denn die Höhe der gesetzlichen Rente sagt wenig über die tatsächliche Lage der Rentner aus. Mit durchschnittlich 63 Prozent ist sie zwar die wichtigste Einkommensquelle der Senioren. Gut die Hälfte von ihnen hat aber auch noch Einkommen aus der betrieblichen oder privaten Vorsorge. Zu berücksichtigen sind darüber hinaus Einkünfte aus Vermietungen (17 Prozent der Ehepaare) und Zinsen (28 Prozent). Oder ein Partner jobbt nur wenige Stunden, weil der andere genug verdient. Tatsächlich verfügen manche Ehepaare mit einer Rente unter 250 Euro über ein überdurchschnittliches Bruttoeinkommen von 4 136 Euro im Monat.

Ost-Rentner sind schlechter dran

Das wäre falsch, wenn man nur auf die gezahlten gesetzlichen Renten schaut. Damit nämlich kommen die Männer im Osten auf durchschnittlich 999 Euro und Frauen auf 783 Euro im Monat. Die Vergleichszahlen im Westen liegen bei 969 beziehungsweise 592 Euro. Wegen der meist ungebrochenen Erwerbsbiografien im Osten liegen die gesetzlichen Zahlbeträge dort (noch) höher. Bezogen auf die Gesamteinkommen ist die These aber schon heute richtig: Alleinstehende Männer im Westen kommen demnach monatlich auf 1 661 Euro. Im Osten sind es 1 394 Euro. Die Einkünfte bei den Frauen belaufen sich auf 1 431 Euro im Westen und 1 372 Euro im Osten.

Riester-Rente ist komplett gescheitert

Das ist mindestens irreführend. Zwar ist die Zahl der abgeschlossenen Verträge in den letzten Jahren kaum noch gestiegen. Aktuell sind es knapp 16,5 Millionen. Entgegen landläufiger Meinung sind darunter aber überwiegend Personen mit geringem Einkommen. Rund 60 Prozent, die von den staatlichen Zulagen profitieren, haben laut dem Bericht ein Jahreseinkommen von weniger als 30 000 Euro. Mehr als jeder fünfte Zulagenempfänger (21,6 Prozent) kommt sogar auf weniger als 10 000 Euro.

Vermögende Rentner sind im Westen

Grundsätzlich richtig. Aber dort gibt es auch einen deutlich höheren Anteil von Ruheständlern, die weniger als 750 Euro Nettoeinkommen beziehen. Der Grund: Im Westen ist die Einkommensspreizung viel größer. Im Osten hingegen verfügt statistisch jedes zweite Senioren-Ehepaar über 2 000 Euro netto im Monat. (mit dpa)

