Wie es mit Edeka in Pirna weitergeht

Toni Kunze, Regionalleiter Expansion und Immobilien der Edeka Grundstücksgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen, zeigt beim ersten Baggerhub 2013 für das Pirnaer Scheunenhofcenter auf die Reste des historischen Scheunenhofs. Er selbst hätte auf den symbolischen Akt eher verzichtet – weil das Einkaufszentrum erst 2017 endgültig baureif war. © Archivfoto: Daniel Förster

Pirna. Auf der Tagesordnung des Stadtrates am 12. Dezember steht ein heikles Thema. Die Fraktion „Wir für Pirna – Freie Wähler“ hat beantragt, der Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) möge prüfen, ob die Verträge mit Edeka für das geplante Scheunenhofcenter rückabgewickelt werden können. Weil Investor Edeka die Pläne für den Einkaufstempel geändert habe, stimme das künftige Konzept möglicherweise nicht mehr mit dem Ursprungsbeschluss überein. Zudem sei laut der Antragsteller schon seit geraumer Zeit kein gesteigertes Interesse des Bauherrn zu erkennen, das Vorhaben zu beenden.

Pirna hingegen denkt überhaupt nicht daran, die Verträge rückabzuwickeln. Die Stadt ist fest der Ansicht, dass Edeka die Investition zu Ende führt. Und auch der Investor ist weit davon entfernt, etwas rückgängig zu machen. „Es besteht aktuell überhaupt keine Gefahr, dass aus dem Scheunenhof nichts wird“, sagt Toni Kunze, Regionalleiter Expansion und Immobilien der Edeka Grundstücksgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen. Im Gegenteil: Pirna, sagt Kunze, laufe doch richtig gut. Die SZ fasst zusammen, wie es mit dem Scheunenhofcenter weitergeht.

Wann wird das Scheunenhofcenter gebaut?



Die Bauarbeiten für das Einkaufszentrum zwischen Bahnhof-, Hospital- und Robert-Koch-Straße begannen im Frühjahr 2017, inzwischen ist die Baugrube ausgehoben. Wegen Grundwassereinbruchs im Herbst ruhen die Arbeiten derzeit aber. Doch im Januar, so der Plan, sollen die Fachleute beginnen, das Gebäude zu errichten. „Der tatsächliche Start ist natürlich abhängig vom Wetter. Aber vorbereitet ist alles“, sagt Kunze. Er rechnet dann mit einer Bauzeit von 18 bis 24 Monaten, genau sei das jetzt noch schwer einzuschätzen, weil mindestens zwei Winter in der Bauzeit liegen. Generell hält Edeka daran fest, das Haus zu bauen und auch auf lange Zeit zu betreiben. „Der Scheunenhof“, sagt Kunze, „wird ein richtig schickes Ding.“

Warum hat es bis zum Baustart solange gedauert?



2013 gab es schon mal einen symbolischen Baggeraushub für das Einkaufszentrum auf dem alten Scheunenhof-Areal, im Frühjahr 2015 verkündete das Pirnaer Rathaus die Baugenehmigung, aber erst im Frühjahr 2017 rückten die ersten Baumaschinen an. Daraus sei laut Kunze ein recht unglücklicher Eindruck entstanden. Edeka verzichte bei Neubauten generell auf solch symbolische Schritte wie erste Spatenstiche oder Baggeraushübe. „Wenn ein Projekt baureif ist, bauen wir einfach los“, sagt der Regionalleiter. Zu dem Baggeraushub 2013 habe vielmehr die Stadt gedrängt, um ein erstes sichtbares Zeichen für das Scheunenhofcenter zu setzen. Aufgrund der symbolischen Akte und der langen Zeiträume dazwischen, sagt Kunze, sei bei Außenstehenden leider der Eindruck entstanden, Edeka mache nichts. „Dabei war unser Projekt eben tatsächlich erst 2016 baureif.“

Warum wurde die Gebäudestruktur im Nachgang geändert?



Erste Entwürfe des Scheunenhofcenters sahen sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Obergeschoss Einzelhandelsflächen vor. Inzwischen hat Edeka diese sogenannte Tektur ändern lassen, nun soll es nur noch im Erdgeschoss Handel geben, im Obergeschoss sollen nun Arztpraxen. Büros sowie über 60 seniorengerechte Wohnungen entstehen. Der Hauptgrund: In den vergangenen fünf Jahren, sagt Kunze, habe sich der Handel gravierend verändert. Viele Absatzkanäle liefen inzwischen über das Internet, selbst große Geschäfte oder Handelsketten brauchen oft keine allzu üppigen Flächen mehr. Solche Händler, sagt Kunze, fallen dann als Mieter weg. Zudem sei das erste Obergeschoss sowieso schon ein Nachteil für den Einzelhandel – vor allem wegen der Erreichbarkeit und der Lieferwege für die Ware. Auch hätten sich Gespräche mit potenziellen Kandidaten als schwierig erwiesen. Daher habe man sich entschieden, nur im Erdgeschoss Einzelhandelsflächen einzurichten.

Warum hat Edeka das Problem mit dem Grundwasser nicht erkannt?



Laut Kunze sei ursprünglich eine Variante für den Scheunenhof entwickelt worden, die hochwasserfest war. Eventuell doch eindringendes Wasser wäre über ein Schleusensystem wieder abgelaufen, übrig bleibender Schmutz im Untergeschoss hätte von einer Kehrmaschine beseitigt werden können. Doch dann kam ein Problem hinzu: Seit 2014, sagt Kunze, sei der Grundwasserspiegel signifikant gestiegen, regelmäßige Messungen hätten das bestätigt. Um nun Wasser grundsätzlich fernzuhalten, muss zunächst eine sogenannte weiße Wanne errichtet werden, die eine Art wasserdichtes Fundament um das Gebäude bildet. Für die Bauzeit hat Edeka beim Landratsamt beantragt, den Grundwasserspiegel abzusenken. Zudem wandert die Haustechnik jetzt weiter nach oben, die Fahrstühle werden zusätzlich gegen Wasser abgeschottet. „Das Ganze“, sagt Kunze, „wirft uns ungefähr ein dreiviertel Jahr zurück.“

Warum hat Edeka so oft den Stadtrat geschwänzt?



Oft war Edeka im Stadtrat angekündigt, oft aber erschien niemand. Das sei aber keine Absicht gewesen und lag nicht am Wollen, sagt Kunze. Allein wegen Terminfülle sei es manchmal schwierig gewesen, extra aus Chemnitz nach Pirna zu kommen, obgleich Pirna immer wieder dazu gedrängt habe. Und manchmal, sagt Kunze, habe es auch nichts neues Berichtenswertes gegeben. Am 12. Dezember will er aber zum Stadtrat kommen. Aller Voraussicht nach.

Wer zieht nun alles ins Scheunenhofcenter ein?



Im Erdgeschoss wird es einen 2 500 Quadratmeter großen Edeka-Markt geben, bei den anderen Händlern hält sich Kunze noch bedeckt. Die Verträge würden zwar jetzt alle final fertig, allerdings laufen noch Abstimmungen, weil sich vor allem wegen der weißen Wanne Zuschnitte, Flächen und die Pfeiler-Anordnung in den Läden noch einmal ändern werden.

