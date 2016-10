Wie es mit Aldi weitergeht Die Gemeinde Oppach schafft ein neues Gewerbegebiet. Der erste Entwurf rief viel Kritik hervor. Jetzt wurde nachgebessert.

Der Aldi-Markt in Oppach – der Discounter will im Ort bleiben, aber in ein moderneres und größeres Gebäude umziehen. Das muss erst noch gebaut werden. Um einen entsprechenden Bauplatz zu schaffen, richtet die Gemeinde ein neues Gewerbegebiet ein. Dabei gibt es einiges zu beachten. © Rafael Sampedro

Größer und moderner – so wollen die Discounter künftig ihre Standorte sehen und bauen derzeit in einigen Oberlandgemeinden um oder neu. So erweitert Lidl derzeit in Ebersbach, Netto hat in Weigsdorf an der B96, gleich hinter dem Wurbiser Berg, einen neuen Markt gebaut und auch Aldi will neu bauen, demnächst in Oppach. Dafür gibt es auch die passende Fläche. Die befindet sich direkt gegenüber des bisherigen Aldi-Marktes an der B96. Die große Wiesenfläche soll als Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Damit will die Gemeinde Oppach nicht nur Aldi die Möglichkeiten zur Erweiterung bieten, sondern zusätzliche Gewerbeflächen schaffen. Die Pläne für das Gewerbegebiet sind bereits diskutiert worden. Oppacher Einwohner haben dazu Kritik geäußert und Anregungen gegeben. Deshalb ist der ursprüngliche Entwurf noch einmal geändert worden. Jetzt stellte die Gemeinde den neuen Entwurf vor. Dabei wurden viele Hinweise berücksichtigt und damit versucht, Lösungen für die anstehenden Probleme zu finden.

Überblick über die Lösungen zurück 1 von 4 weiter Lösung 1: Zisternen sollen Regenwasser auffangen Die neuen Gewerbeflächen liegen am Hang, das Gelände steigt in Richtung Wurbis an. Anwohner hatten deshalb befürchtet, dass bei starkem Regen das Wasser von den Feldern tiefer liegende Grundstücke überschwemmt. Denn, wenn die Gewerbegrundstücke, die jetzt noch eine Wiese sind, bebaut werden, kann das Wasser nicht mehr versickern. Überschwemmungen sollen nun verhindert werden, indem künftige Bauherren im Gewerbegebiet verpflichtet werden, das Wasser auf ihrem Grundstück aufzufangen. „Das kann zum Beispiel über unterirdische Zisternen gemacht werden“, erklärt Bettina Natschke von der Oppacher Gemeindeverwaltung. Unter dem Parkplatz sei Platz dafür. Wie sie das umsetzen, bleibt aber den Investoren überlassen. Auch beim ebenfalls in den nächsten Jahren geplanten Ausbau der B96 in diesem Bereich soll berücksichtigt werden, dass entsprechend größere Regenwasserkanäle verlegt werden. Für den Straßenausbau ist aber das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zuständig. Wann konkret hier gebaut werden soll, steht aber noch nicht fest. Lösung 2: Neuer Plan schafft mehr Abstand zum Nachbarn Im neuen Entwurf hat der Planer das Gewerbegebiet um etwa 3000Quadratmeter verkleinert. Damit wird mehr Abstand zu den benachbarten Gebäuden an der Bundesstraße 96 geschaffen. Dort befinden sich eine Tankstelle und ein Wohnhaus. Die Bewohner hatten Lärmbelästigung aus dem neuen Gewerbegebiet befürchtet. Insbesondere der Lieferverkehr für den Aldi-Markt könnte zu laut werden. Nun soll zwischen Wohnhaus und Gewerbegebiet ein breiterer Grünstreifen erhalten bleiben. Lösung 3: Zufahrt nur über die Bautzener Straße Die Zufahrt in das Gewerbegebiet soll künftig nur über die Bautzener Straße – die Bundesstraße 96 – möglich sein. Es wird also auch in Zukunft die Einfahrt genutzt, die auch jetzt schon von der Bundesstraße aus zum Aldi-Markt führt. Eine neue Zufahrt über den Feldweg ist nicht vorgesehen, räumt Bettina Natschke von der Oppacher Gemeindeverwaltung Bedenken von Anwohnern aus. Die Straße sei dafür gar nicht ausgelegt. Außerdem sei eine andere Zufahrt nicht nötig. Aldi möchte auf der Fläche direkt hinter der Tankstelle an der B96 bauen. Dieses Grundstück ist über die bisherige Zufahrt gut zu erreichen. Die hinteren Baufelder bleiben zunächst als eine große Fläche bestehen. Wenn es dafür konkrete Interessenten gibt, so Frau Natschke, könnte die Fläche bei Bedarf noch einmal geteilt werden. Dann könnte man die Zufahrt weiter ausbauen, sodass beide Grundstücke erreichbar sind. Insgesamt stellt die Gemeinde reichlich 14000Quadratmeter neue Gewerbegrundstücke bereit. So geht es jetzt weiter Der Oppacher Gemeinderat hat dem neuen Entwurf zum Bebauungsplan des Gewerbegebiets mehrheitlich zugestimmt. Nun wird der Entwurf erneut öffentlich ausgelegt. In der Bauverwaltung der Gemeinde können Einwohner ihn einsehen und haben noch einmal die Möglichkeit, Hinweise abzugeben. Außerdem werden Behörden über den Plan informiert und können dazu Stellung nehmen. Ab dem 14.November liegt der Entwurf im Oppacher Rathaus aus. Bis 15.Dezember sind Eingaben möglich. Erst danach kann der Bebauungsplan beschlossen werden und der Aldi-Investor einen Bauantrag stellen.

