Motorsport Wie einst Schumacher Toni Koitsch hat sich den Titel in der Formel Mondial gesichert. Ein Unfall spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Die Saison ist vorüber. In der Formel Mondial hat Toni Koitsch (rechts) in der Gesamtwertung den ersten Platz belegt. Sein Onkel Jörg Koitsch landete auf dem fünften Rang. © DA-Archiv/André Braun

Viele Formel 1-Fans werden sich noch daran erinnern: 1994 – letzter Lauf der Weltmeisterschaft in Australien. Michael Schumacher führt in der Gesamtwertung mit einem Punkt vor Damon Hill. Und verteidigt diesen Vorsprung, weil es während des Rennens zu einem Zusammenstoß der Autos beider Kontrahenten kommt. So gewinnt „Schumi“ seinen ersten Weltmeistertitel.

23 Jahre später das Déjà-vu: Der Döbelner Toni Koitsch führt vor dem letzten Rennwochenende der Formel Mondial im Rahmen der Historischen Automobilinteressengemeinschaft Ost (HAIGO) im tschechischen Most mit fünf Punkten Vorsprung vor seinem ärgsten Rivalen Nils-Holger Wilms. Im Zeittraining hat sich Koitsch den ersten Startplatz gesichert. Wilms muss von der vierten Position starten. Doch der Altmeister, in der Szene als Schnellstarter bekannt, macht seinem Ruf alle Ehre. Jedoch hat er nicht mit der hartnäckigen Gegenwehr von Koitsch gerechnet. „Wir sind miteinander kollidiert und Wilms hat sich gedreht. Er hätte vielleicht noch weiterfahren können, wurde aber noch von einem anderen Auto erfasst“, schildert Toni Koitsch die Situation aus seiner Sicht. Der Döbelner kann das Rennen trotz des Zusammenstoßes fortsetzen und beendet es auch als Erster. Jedoch erkennen die Sportkommissare in ihm den Verursacher des Unfalls und verhängen 30 Sekunden Zeitstrafe auf die Gesamtfahrzeit.

Damit rutscht der Döbelner zwar auf den zweiten Platz in diesem ersten Lauf zurück, doch die Meisterschaft ist dennoch entschieden. „Mein Vorsprung vor dem letzten Lauf betrug 22 Punkte. Da es für den ersten Platz in jedem Lauf 20 Punkte gibt, konnte mich Nils-Holger Wilms nicht mehr einholen“, so Koitsch. Selbst wenn der Döbelner durch die Zeitstrafe auf den dritten Platz im ersten Lauf zurückgefallen wäre, hätte er den Sieg sicher gehabt. Wilms hätte zwar noch auf die gleiche Gesamtpunktzahl kommen können, jedoch hätte dann die Zahl der Siege zugunsten des Döbelners entschieden.

Auch im zweiten Lauf im verregneten Most ging Toni Koitsch vom ersten Startplatz ins Rennen. Neben ihm stand Tobias Worm (Borsdorf). Wilms und Henrik Opitz (Dresden) starteten aus der zweiten Reihe. Doch für Toni Koitsch ist dieses Rennen schnell beendet. „Als ich nach dem Start den zweiten Gang einlegen wollte, ging nichts mehr. Nach 60 Metern war alles vorbei“, so der Döbelner. Grund des Malheurs war eine gebrochene Antriebswelle. Wilms setzte sich an die Spitze und gewann den zweiten Lauf vor Worm.

Nach zwei dritten Plätzen in den vergangenen beiden Jahren freut sich Toni Koitsch über seinen Gesamtsieg in der ADAC HAIGO 2017 Formel Mondial. „Auch wenn die Umstände in den letzten beiden Läufen etwas glücklich waren, ist der Erfolg dennoch verdient. Immerhin habe ich sieben Läufe in Folge gewonnen“, so der Döbelner. Nach 2008 ist dies sein zweiter Gesamtsieg in dieser Rennklasse. 2007 war er in die HAIGO eingestiegen. Es folgten fünf Jahre in der ADAC Formel Masters, drei davon als Fahrer. Seit 2015 fährt Koitsch wieder in der Formel Mondial.

Jörg Koitsch, der Onkel von Toni, verbuchte im ersten Lauf einen vierten Platz. Am Sonntag schied er nach einer Kollision mit Frank Thalmann aus. In der Gesamtwertung landete Jörg Koitsch mit 102 Punkten auf dem fünften Platz.

