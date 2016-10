Wie einst die Dinosaurier Größe schützt vorm Aussterben nicht und auch nicht vor Krisen. Das spüren jetzt die deutschen Banken.

Der Mann schüttelt nur den Kopf, wenn er seinen Blick auf die nahen Türme der Deutschen und der Commerzbank richtet. Er kennt die Branche, sitzt mit im Führungsgremium einer renommierten Privatbank. Die Turbulenzen bei den beiden Großen treffen auch sein Haus. Wenn auch nicht in Euro und Cent. Aber das Renommee der Branche ist durch die Vorkommnisse bei der Deutschen Bank am Boden. Die jüngsten Turbulenzen bei der Commerzbank tun ihr Übriges.

Mit dem Wechsel an der Spitze der Deutschen Bank schien der nötige Wandel in dem Geldhaus eingeleitet. 14 Monate später ist davon nicht viel zu spüren. Der Aktienkurs ist abgestürzt, die Bank schreibt rote Zahlen, das Kapital droht knapp zu werden, weil immer noch drastische Strafen für das Treiben vor allem der Investmentbanker in der Vergangenheit drohen. Umgerechnet 12 Milliarden Euro sollen es nach dem Willen des US-Justizministeriums allein für umstrittene Hypothekengeschäfte in den USA sein. Aber die Bank hat nur 5,5 Milliarden Euro für drohende Strafen reserviert. Dabei muss sie mit weiteren Zahlungen rechnen. Mehr als 7 800 Verfahren sind ungeklärt. Und nach dem Rekordverlust von fast sieben Milliarden Euro droht auch 2016 ein Minus. Der neue Deutsche-Bank-Chef John Cryan ist längst zum Krisenmanager geworden, der Brände an allen Ecken und Enden löschen muss, wie am Freitag als Spekulanten den Kurs der Aktie zeitweilig unter zehn Euro drückten. Die Postbank wird er nicht los, die Niedrigzinsen bremsen das Geschäft, im Investmentbanking verliert das Institut an Boden, Filialen werden geschlossen, Personal abgebaut.

Die Commerzbank ringt zwar nicht mit Rechtsproblemen. Aber dass nur vier Monate nach dem Abschied von Martin Blessing sein Nachfolger Martin Zielke den Abbau von 9 600 Vollzeit-Stellen verkündet – ein Fünftel aller Jobs – verwundert. Die Gewerkschaften sind wütend, die Aktionäre müssen nicht nur mit Tiefstständen der Aktie leben, sondern für Jahre auf die Dividende verzichten.

Und trotzdem: So schlecht wie Deutsche Bank und Commerzbank die Lage erscheinen lassen, ist sie nicht. Die niedrigen Zinsen und die Einlagen-Gebühr, die die Europäische Zentralbank (EZB) bei Banken und Sparkassen kassiert, machen zwar allen Häusern zu schaffen. Ebenso die Regulierung und höchst innovative Fintechs. Trotzdem gibt es Erfolge: Private Bankhäuser wie Metzler oder HSBC Trinkaus&Burkhardt stehen gut da. Carola Gräfin von Schmettow, seit Juni 2015 Vorstandssprecherin des Instituts bemängelt nicht zu viel Regulierung, sie sieht in den niedrigen Zinsen Vorteile für Banken und Unternehmen, sie übt kaum Kritik an EZB-Chef Mario Draghi. Die DZ Bank und die WGZ Bank, die Spitzeninstitute des Genossenschaftssektors, haben im August ihre Fusion zur drittgrößten deutschen Bank erfolgreich abgeschlossen. Vorstandschef Wolfgang Kirsch peilt für das laufende Jahr einen Gewinn von rund zwei Milliarden Euro an, im ersten Halbjahr waren es vor Steuern schon 1,6 Milliarden Euro. Auch die gut 400 Sparkassen und 1 000 Volks- und Raiffeisenbanken stehen trotz aller Widrigkeiten stabil da, weitere Zusammenschlüsse sind aber unausweichlich. Direktbanken wie die ING Diba oder Onlinebroker wie Consors sind ohnehin gut im Geschäft. Selbst die Landesbanken haben sich aus dem Tief herausgearbeitet.

Aber die Herausforderungen sind gewaltig. Europäische Geldhäuser und – damit wohl auch die deutschen Großbanken, auch wenn er sie nicht namentlich nennt – erinnerten ihn an Dinosaurier, sagt Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret. „Einzelne Banken sind bereits ausgestorben, wieder andere stehen unter großem Anpassungsdruck, und eine Lehre aus der Ära der Dinosaurier gilt bis heute: Größe allein ist kein Wert an sich.“ Sie sei kein Garant für ihr Überleben, und Größe könne auch nicht vor Krisen schützen, so Dombret.

Ein unlängst von Cryan und Zielke angedachter Zusammenschluss der beiden Großbanken ist vom Tisch. Weil beide selbst gewaltige Probleme haben. Zudem müsste der Fusion ein massives Kostensenkungsprogramm folgen: Der Stellenabbau würde sich im deutlich fünfstelligen Bereich bewegen. Ein „Blutbad“ wäre das, sagt ein Commerzbanker.

Konto für lau gibt es bald nicht mehr

Erstaunlich ist, dass die Probleme gerade bei den beiden deutschen Großbanken so gravierend sind. Eine gerade publizierte Studie der Landesbank Hessen-Thüringen zeigt, dass die Commerzbank bei allen wichtigen Kennziffern in Europa ganz hinten liegt, deutlich hinter Geldhäusern aus Schweden, den Niederlanden, selbst aus Frankreich und Spanien. Auch die Schweizer Banken stehen besser da, ganz zu schweigen von den großen US-Banken. Die Deutsche Bank ist aus der Liste der wertvollsten 100 Institute herausgefallen. Selbst unter deutschen Konzernen rangiert sie nur auf Platz 23. Ganz zu schweigen von der Commerzbank, die auf einen Börsenwert von nur noch 7,5 Milliarden Euro kommt. Zum Vergleich: SAP kommt auf 100 Milliarden. „Im Moment ist die Lage noch nicht akut besorgniserregend“, sagt Bundesbanker Dombret. Das konjunkturelle Umfeld sei solide. Er bemängelt vor allem, dass die Institute die Digitalisierung noch nicht ausreichend nutzen. Und deshalb Marktanteile an Fintechs verlieren. „Es scheint, als ob die Dinosaurier an dieser Stelle den kleineren und flexibleren Säugetieren Platz machen müssen.“ Ob die Deutsche Bank mit ihrer jüngst eingeweihten Digitalfabrik und die Commerzbank mit ihrem Digital Campus die Lücke schnell schließen können, muss sich zeigen.

Kurzfristig muss es nicht nur den Großbanken, sondern auch Volksbanken und Sparkassen darum gehen, für ihre Angebote kostengerechte Preise zu verlangen, betont Felix Hufeld, Präsident der Finanzaufsicht BaFin. Die an kostenfreie Giro-Konten gewöhnten Verbraucher werden sich umstellen müssen. Bankdienstleistungen für lau, ob bei Großbank, Volksbank, Sparkasse und auch bei Fintechs, werden der Vergangenheit angehören. Eigenkapitalrenditen von 20 Prozent oder mehr, wie sie einst Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann als Ziel formulierte, waren damals mehr als ehrgeizig, tatsächlich aber fantastisch. Renditen im niedrigen einstelligen Prozentbereich müssen für die nächste Zeit ausreichen. Deutsche Maschinenbauer kommen schließlich auch damit zurecht.

