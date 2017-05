Wie einst bei der Spartakiade Zu den Kinder- und Jugendsportspielen werden mehr als 3 000 Sportler erwartet. Obwohl der Terminplan eng gestrickt ist.

Die Schwimmer waren aus Termingründen die Ersten, die in diesem Jahr die Kinder- und Jugendsportspiele absolvierten. In den nächsten zwei Wochen folgen weitere rund 25 Sportarten. Neben etablierten Aktiven etwa beim Kanuslalom oder Speedskaten sind auch wieder drei neue Sportarten ins Programm gerückt. © Symbolbild/privat

Es sollen wieder Festtage des Nachwuchssports im Landkreis werden. Die Kinder- und Jugendsportspiele im Elbland stehen in den meisten Sportarten unmittelbar bevor. Mit reichlich 3 000 Sportlern erwartet der Kreissportbund Meißen eine Aktivenzahl, die seit vielen Jahren in etwa konstant ist. In circa 25 Sportarten werden Sieger und Platzierte ermittelt. Zusätzlich gibt es einige Rahmenwettbewerbe.

„Neu im Programm sind Bogenschießen, Basketball und Cheerleading“, so Dietmar Schröter, beim KSB für den Breitensport zuständig. Beim Basketball wird dabei in einer ganz besonderen Form gespielt – sie nennt sich „Basketball 33“. Dort gehören maximal vier Sportler zu einem Team – und ein Akteur muss zwingend ein Mädchen sein. Nicht in der Palette der Sportarten ist in diesem Jahr die Sportaerobic. „Sie führen ihre Spiele gemeinsam mit den Dresdnern durch“, so Dietmar Schröter. Aus Konkurrenz- und Termingründen.

Denn der Zeitplan für die Kinder- und Jugendsportspiele ist normalerweise sehr eng gestrickt. Es gibt ein „Kernwochenende“ am 10. und 11. Juni, an dem der übergroße Teil der Wettbewerbe über die Bühne gehen wird. Ausweichzeiten sollen möglichst die Wochenenden davor und danach sein. Aber: Das sind in diesem Jahr die Pfingsttage bzw. der Termin der Landesjugendspiele. Zudem finden gerade im Juni unzählige überregionale Wettkämpfe in den unterschiedlichsten Sportarten statt, auf die die Vereine aus dem Landkreis in der Regel nicht verzichten wollen.

Deshalb gibt es Ausnahmen von der Regel. Die Schwimmer beispielsweise haben ihre Medaillengewinner schon Ende April ermittelt. Beachvolleyball wurde bereits am vergangenen Wochenende in Riesa gespielt. Die Fechter haben sich auf Pfingstsonnabend und -sonntag festgelegt. Und einige Veranstalter sind auch auf Wochentage ausgewichen, um möglichst vielen Nachwuchssportlern einen Start zu ermöglichen.

Spartakiade als Vorläufermodell

Teilnehmen an den Sportspielen kann prinzipiell Jeder. Nur in einigen wenigen Sportarten haben die jeweiligen Fachverbände Teilnahme-Vorgaben gemacht. Veranstalter ist der Kreissportbund. Er stiftet die Medaillen und Urkunden, übernimmt einen Teil der Kosten für Kampf- und Schiedsrichter und hat ansonsten die Fachverbände oder auch einzelne Vereine mit der Ausrichtung beauftragt. Das hat einen für Zuschauer recht positiven Effekt. Denn die Wettkampforte liegen übers gesamte Kreisgebiet verteilt. Die Schützen wetteifern beispielsweise in Nünchritz, Nossen und Deutschenbora, die Judokas und Schachspieler in Coswig. Tennis wird in Weinböhla gespielt, Fußball in Canitz und Lommatzsch, Basketball in Moritzburg.

Noch offen ist derweil, wo in diesem Jahr die offizielle Eröffnung der Kinder- und Jugendsportspiele stattfindet. Sie erinnert alljährlich ein wenig an die Spartakiadebewegung in der einstigen DDR – mit Einmarsch der Teilnehmer, Hymne zur Siegerehrung. Nicht zu vergessen: Viele spätere Spitzensportler, Welt- und Europameister sowie Olympiamedaillengewinner sammelten ihre ersten Trophäen bei den Spartakiaden oder dem legitimen Nachfolger - den Kinder- und Jugendsportspielen.

Alle Infos zu Terminen, Ausschreibung und Meldefristen: www.kreissportbund-meissen.de

zur Startseite