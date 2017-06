Wie eine Seifenblase Will Dynamo Fabian Klos aus Bielefeld? Das Gerücht schlägt am Montag Wellen, aber …

Zum Saisonabschluss in Dresden hat sich Fabian Klos von den Arminia-Fans verabschiedet. Zu Dynamo kommt er trotzdem nicht. © Mike Worbs

Schwups, schon ist es da, das nächste Gerücht. Dynamo Dresden soll Interesse an Fabian Klos von Arminia Bielefeld haben – als Ersatz für Stefan Kutschke, meldet das Westfalenblatt. Versehen mit einem Fragezeichen. Aber würde das nicht tatsächlich passen, nahezu perfekt sogar? Klos ist zwar elf Monate älter als Kutschke, also 29, dafür aber genauso groß, nämlich 1,94 Meter. Und er ist als Stürmertyp mindestens ähnlich: einerseits robust, andererseits mit spielerischen Fähigkeiten.

In Bielefeld passt er jedoch unter dem neuen Trainer Jeff Saibene nicht mehr ins System, obwohl er vorige Saison in der zweiten Liga noch 13 Tore erzielt hat, also nur drei weniger als Kutschke für Dynamo. Überhaupt ist Klos’ Trefferquote in den vergangenen fünf Jahren beeindruckend: Nur in der Saison 2013/14 blieb er mit neun Toren einstellig. Das Problem: Er steht bei der Arminia bis 2019 unter Vertrag, das heißt, es wird eine Ablöse fällig, angeblich im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Bild-Zeitung spekuliert mit 750 000 Euro.

Spätestens an der Stelle klingt die Geschichte fragwürdig, und mit einer Nachfrage bei Ralf Minge platzt sie wie viele der Seifenblasen, die in der Transferzeit aufsteigen. „Wir hatten weder mit Bielefeld noch mit dem Spieler Kontakt“, sagt Dynamos Sportvorstand – und als müsste er das noch unterstreichen, fügt er hinzu: „Nullkommanull.“ Was nicht heißt, dass er die Qualitäten von Klos gering schätzt, im Gegenteil. Aber der Angreifer fällt wohl eher in die Preisklasse, die sich die Dresdner noch nicht leisten können.

Wie wäre es also mit einem neuen Gerücht? Sebastian Schuppan kehrt zurück? Der wurde am Montag gerade noch rechtzeitig vor dem ersten Training informiert, dass sein Vertrag bei der Arminia nicht verlängert wird. Auf eine spezielle Art und Weise, die er aus 13 Profijahren nicht kenne, wie er bei Twitter schreibt. „Ich bin sehr traurig und enttäuscht, solch eine Entscheidung nach dem Wachwerden heute früh über die Presse zu erfahren.“ Erst Stunden später sei sein Berater angerufen worden, nicht mal er persönlich. „Ich hätte mir mehr Ehrlichkeit gewünscht.“

Okay, das Gerücht war keine gute Idee.

zur Startseite