Wie eine Scherbe die Geschichte des Königsteins verändert Bei Bauarbeiten wurden neue Hinweise entdeckt, wie lange der Tafelberg schon besiedelt ist. Noch ist nicht alles entschlüsselt.

Ingo Kraft vom Landesamt für Archäologie zeigt den besonderen Fund auf der Festung. © SZ/Gunnar Klehm

Diese Ausgrabungen auf dem Hof der Georgenburg auf der Festung Königstein haben gehalten, was sich die Archäologen von ihnen versprochen hatten. Ingo Kraft, Referatsleiter des Landesamtes für Archäologie, hält eine Scherbe in die Kamera und erklärt: „Dieser Fund stammt aus dem zwölften Jahrhundert, wahrscheinlich um 1150.“ Das ist deshalb so interessant, weil die erste urkundliche Erwähnung des Königsteins aus dem Jahre 1241 datiert. Die Hypothese, dass der Felsen aber schon vorher besiedelt war, könnte mit solchen Funden bewiesen werden.

Die Georgenburg wird derzeit so intensiv saniert wie nie zuvor. Die Wissenschaftler hatten im wahrsten Sinne des Wortes erstmals die Chance, tiefer in die Geschichte des Festungsbergs zu schauen. Denn schon lange war klar, dass der Hof mal aufgefüllt worden sein muss. Wahrscheinlich, weil abfließendes Regenwasser immer ins Gebäude drückte. „Das ist hier oben bis heute nicht ganz unproblematisch“, sagt Angelika Taube, Geschäftsführerin der Festung Königstein. Die Renaissance-Säulen, die den Laubengang tragen, sollten wieder bis zur Basis freigelegt werden. Dazu wurden etwa 50 Zentimeter des Bodens abgetragen. Für die Archäologen bot sich ein Eldorado, in dem sie fündig wurden.

Mehr als 100 archäologische Befunde haben sie auf den rund 250 Quadratmetern registriert, darunter Traufwasserkanäle, in Fels gehauene Balkenfalze und Fundamente. Wofür Letztere dienten, ist nun Ermittlungsarbeit der Forscher. Auch im Gebäude haben die Experten während der Bauarbeiten neue Erkenntnisse über die Funktionen der Räume erhalten, die nun in die neue Konzeption einfließen. Mindestens bis Mitte nächsten Jahres dauern die Bauarbeiten noch an.

