Wie eine richtige Familie Roswitha und Klaus Schierz nahmen Asylbewerber in ihrem Haus auf. Ein Beispiel, wie Integration gelingen kann.

Zuhause bei Familie Gazdeliani in Steinigtwolmsdorf: Giorgi und Elza mit ihren Kindern Khatuna, Lukas und David sowie Roswitha und Klaus Schierz. Die beiden Senioren öffneten vor zweieinhalb Jahren ihr Haus für die georgische Familie. Alle sieben sind heute glücklich über diese Entscheidung. © Steffen Unger

Die Erinnerungen an das vorangegangene Wochenende sind noch frisch. Vier befreundete Familien aus dem Oberland waren gemeinsam am Partwitzer See bei Hoyerswerda. Unter ihnen Giorgi und Elza mit ihren Kindern Khatuna, David und Lukas. „Wir hatten viel Spaß miteinander“, sagt Michael Schindler, einer der deutschen Freunde der georgischen Familie. Er sitzt mit in der Runde, für die sich Reporter und Fotograf der SZ für diesen Nachmittag angemeldet haben.

Elza hat ihren wunderbaren Kuchen und Chatschapuri, das typisch georgische Weizenbrot, gebacken. Sie schenkt in der gemütlichen Wohnküche Kaffee ein, während im Nachbarzimmer die Kinder spielen. Die drei von Familie Gazdeliani und die Tochter von Michael Schindler. Später wird noch eine Nachbarin mit ihrem kleinen Sohn dazu kommen. Dann sind es fünf Kinder, die sich im Wohnzimmer tummeln. Keine Seltenheit in dem Steinigtwolmsdorfer Zweifamilienhaus, das sich Roswitha und Klaus Schierz seit fast zweieinhalb Jahren mit der georgischen Familie teilen und das Gästen jederzeit offen steht.

Durch einen SZ-Beitrag aufmerksam geworden

Die beiden Steinigtwolmsdorfer waren durch einen Artikel in der SZ im Dezember 2014 auf die georgische Familie aufmerksam geworden. Unter der Überschrift „Die freundlichen Fremden von nebenan“ berichtete die Lokalredaktion über Bewohner des Asylbewerberheims in Bischofswerda, auch über Elza und ihren großen Wunsch nach einer Wohnung für ihre Familie. Eine der beiden Wohnungen im Haus der Familie Schierz war frei. Roswitha Schierz, als frühere Gemeindeschwester und langjährige Vorsitzende der Volkssolidarität im Ort sozial engagiert, sagte damals: „Wir würden die Familie gern bei uns aufnehmen. Sie würde gut zu uns passen.“ Ihr Mann Klaus sah das genau so. Schließlich hatte er als Lehrer sein ganzes Berufsleben lang mit Kindern zu tun. Das Landratsamt als zuständige Behörde stimmte zu. Zwei Monate später durfte die damals vierköpfige Familie ins Oberland umziehen.

Dort ist sie inzwischen zu Hause. Giorgi und Elza haben den Rückhalt von Klaus und Roswitha Schierz. Sie haben ihren Freundeskreis. Sie haben Deutsch gelernt. Und sie haben Arbeit. „Wir gehen alle in den Kindergarten“, sagt Elza mit einem verschmitzten Lächeln. „Alle fünf.“ Die Kinder, die vier, drei und zwei Jahre alt sind, werden in der Steinigtwolmsdorfer Tagesstätte „Zwergenland“ betreut. Elza, 30 Jahre, arbeitet dort im Rahmen eines Ehrenamtsprojektes vier Stunden am Tag in der Küche. Ihr Mann, zwei Jahre älter als sie, geht elf Stunden in der Woche dem Hausmeister zur Hand. Es sind keine Vollzeitjobs. Trotzdem ist beiden wichtig, überhaupt arbeiten zu dürfen. Arbeit gibt die Gewissheit, dazuzugehören, und sie hebt das Selbstwertgefühl.

Gartenhilfe und familiärer Fahrdienst

Im Haus der Familie Schierz leben drei Generationen unter einem Dach. Die Kinder sagen Oma und Opa zu Roswitha und Klaus Schierz, die 74 bzw. 79 Jahre alt sind. Im Garten haben die Kinder ihren Sandkasten und Spielzeug. Die Kühltruhe zwischen Erd- und Obergeschoss nutzen beide Familien gemeinsam – die eine die linke, die andere die rechte Hälfte.

Giorgi, der handwerklich sehr geschickt ist, hilft im Haus und Garten. Er mäht den Rasen, schippt im Winter den Schnee. Einkaufen fahren sie oft gemeinsam – im Auto der Familie Schierz. Auch bei Arztbesuchen funktioniert der familiäre Fahrdienst. Gibt es etwas mit den Ämtern zu klären, helfen Roswitha und Klaus Schierz. „Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen“, sagen sie, die auf ihre neuen Mieter nicht mehr verzichten möchten. Nach zweieinhalb Jahren sieht sich das Steinigtwolmsdorfer Ehepaar bestätigt: „Man muss sich öffnen, muss auf andere Menschen zugehen“, sagt Roswitha Schierz. Und sie fügt hinzu: „Ich bin froh, dass alles so gekommen ist.“

Ein Gewinn für die Gemeinde

Auch dank der Kinder war es für Elza und Giorgi möglich, schnell Kontakt zu anderen Familien in der Gemeinde zu finden. „Kinder öffnen die Herzen“, sagt Michael Schindler. Die Familie aus Georgien sei „ein Gewinn für die Gemeinde“. Nicht nur, weil junge Familien in unserer älter werdenden Gesellschaft jedem Ort gut tun. Sie erhöht auch die Akzeptanz in der Gemeinde für Zuzügler generell, sagt Michael Schindler, der von Bautzen der Liebe wegen nach Ringenhain umgezogen ist.

Als Asylbewerber anerkannt sind Elza und Giorgi und ihre drei Kinder noch nicht. Das Verfahren beim zuständigen Bundesamt läuft noch. Doch immerhin bekamen sie kürzlich eine Integrationsmappe. Das gibt ihnen Hoffnung, bleiben zu dürfen. Trotzdem bleibt die Ungewissheit – und jedes Mal ein beklemmendes Gefühl, wenn Post von einer Behörde kommt. Elza und Giorgi flohen aus der Kaukasusrepublik wegen des damaligen Bürgerkrieges. Seit vier Jahren leben sie in Deutschland – und sie möchten hier bleiben und eine Zukunft für sich und ihre Kinder aufbauen, von denen die beiden Jüngsten schon in Deutschland geboren wurden. Giorgi, der in Georgien als Kellner arbeitete, würde gern in diesen Beruf zurückkehren. Und Elza würde gern im Kindergarten bleiben, als Erzieherin. Schon in Georgien wurde sie zur Erzieherin und Buchhalterin ausgebildet. Um den in Deutschland anerkannten Abschluss zu erhalten, möchte sie sich noch einmal auf die Schulbank setzen. „Wir hoffen mit ihnen, dass ihr Asylantrag bewilligt wird“, sagten Klaus und Roswitha Schierz.

Asylbewerber im Landkreis Stadt/Gemeinde Heim Wohnung Bischofswerda 55 28 Neukirch 70 0 Steinigtwolmsdorf 0 5 Sohland 80 0 Bautzen 344 76 Kamenz 269 87 Hoyerswerda 379 50 Radeberg 0 48 Rossendorf 39 0 Arnsdorf 0 1 Königswartha 0 23 Bernsdorf 0 98 Lauta 0 1 Schwepnitz 0 8 Stand vom 26. Juni ohne unbegleitete minderjährigeFlüchtlinge; Quelle:Landratsamt

