Wie eine Fotografin ihren Sohn in Niesky zum Reporter macht Für den sächsischen Familientag sucht das Sozialministerium Kinderreporter. Am 24. April ist Bewerbungsschluss.

Silke Köster hat für den Familientag am 10. Juni die Werbefotos gemacht. Auch ihr Sohn war „Model“. © pawel sosnowski/80studio.net

Niesky/Görlitz. Wenn es darum geht, missmutige Menschen aufzumuntern, zieht Silke Köster alle Register. „Ich scheue mich nicht, mich zum Affen zu machen“, schreibt sie auf ihrer Internetseite. Dabei strahlt die junge Frau so viel Witz und Fröhlichkeit aus, dass Miesepeter und -petras bestimmt schnell auf gute Laune umschalten, wenn Silke Köster ankommt.

Lockere Leute sind mehr als die halbe Miete in ihrem Metier. Der Rest sind Handwerk und Fantasie. Dazu benötigt die Görlitzerin ein paar Lampen, reflektierende Folien und – eine Fotokamera. Denn Silke Köster ist seit fast zehn Jahren selbstständige Fotografin und darauf spezialisiert, Menschen in Szene zu setzen. Oft sind es Familien, die sie buchen. Ein schönes Bild für Oma und Opa zu Weihnachten oder Ostern, süße Babyfotos fürs Fotoalbum.

Dieses eine Mal aber rief keine Familie an, sondern gleich das Familienministerium. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz heißt es ganz offiziell, aber für Familien ist es eben auch zuständig.

Ein netter Herr aus Dresden suchte einen Fotografen oder eine Fotografin aus der Region um Niesky und Görlitz. Denn in Niesky richtet das Ministerium am 10. Juni das 21. Sächsische Familienfest aus. Damit das auch alle mitbekommen, muss es natürlich Plakate geben – mit einer echten Familie drauf. „Wir arbeiten immer gern mit Partnern aus der Region zusammen“, sagt Ministeriumssprecherin Anett Hofmann. „Deshalb haben wir natürlich auch für unser Fotoshooting nach einem Fotografen aus der Region gesucht. Frau Köster wurde uns als ,Geheimtipp‘ empfohlen.“

Silke Köster ist nicht auf den Mund gefallen, aber der Anruf aus Dresden flößte ihr schon ein bisschen Respekt ein, erzählt sie. „Da dachte ich: Jetzt muss aber alles klappen!“

War dann auch fast so, als sie in Niesky die Familie traf, die für das offizielle Familientags-Plakat Modell stehen sollte. Für Plakat Nummer Eins lief alles prima; Silke Köster musste sich nicht mal „zum Affen machen“. Doch für den zweiten Job ließ sich die ältere Tochter der Familie nicht mehr begeistern. Dieses Plakat sollte für eine Neuheit beim Familientag werben: Erstmals soll es einen Kinderreporter geben. Dafür suchen die Veranstalter Jungen und Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren. Weil das auserwählte Model sich aber als Kinderreporterin wirklich nicht wohlfühlte, war die Fotografin ausnahmsweise mal mit ihrem Latein am Ende. Für solche Fälle aber hat sie zu Hause ihren Joker. Der heißt Ian, ist zehn Jahre alt und ihr Sohn. So baute sie ausnahmsweise in ihrem Wohnzimmer ihr Studio auf und kramte in den häuslichen Requisiten. Kopfhörer hat sie schnell gefunden, ein Mikrofon von Freunden ausgeliehen. Und Ian fand, dass ein Reporter nicht mit einem bedruckten T-Shirt rumlaufen sollte, sondern mit einem richtigen Oberhemd. Jetzt schaut der Viertklässler selbstbewusst und verschmitzt vom Plakat.

Mit seinem wahren Berufswunsch hat diese Reporterpose zwar nicht viel zu tun. Ian Köster will lieber riesige computergesteuerte Dinosaurier-Figuren bauen und einen Freizeitpark betreiben. Obwohl: Ausprobieren würde er das vielleicht schon mal, das Reporterdasein. Vielleicht füllt er doch noch das Formular im Internet aus und bewirbt sich für das Casting am 18. Mai. Dann wird ein fernsehbekannter Reporter eigens in seine Heimatstadt Niesky kommen, um Jungen und Mädchen für diesen besonderen Job zu testen: René Kindermann. Der gebürtige Bautzener ist in Niesky aufgewachsen und regelmäßig im Fernsehen zu erleben, mal als Sportreporter, mal als Moderator in der Talkshow „MDR Riverboat“. „Es gibt viele Castingshows, aber noch nie war jemand auf der Suche nach Moderations-Nachwuchs“, sagt Kindermann. „Aber irgendwann müssen Jauch, Gottschalk und Co. auch mal die TV-Bühne verlassen.“

Ian Köster hat nur eine Sorge: „Ich wüsste gar nicht, was ich die Leute fragen soll.“ Doch Mutter Silke kann diese Sorge beiseite wischen. Denn beim Familientag am 10. Juni wird so viel los sein in Niesky, dass es jede Menge zu sehen und zu fragen gibt. Und wenn es um die Familie geht, kann eigentlich jeder mitreden.

Der Kinderreporter oder die Reporterin wird viel zu tun haben. Ganz normale Besucher soll er oder sie ebenso interviewen wie die Ehrengäste des Tages. Sozialministerin Barbara Klepsch wird sicherlich zu diesen „Promis“ zählen. Vielleicht sogar Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Im vorigen Jahr in Markranstädt bei Leipzig war er auch dabei.

Nur Silke Köster wird das Fest nicht selbst mitbekommen. Die Fotografin ist für den 10. Juni schon gebucht – von einem Hochzeitspaar, wie so oft im Sommerhalbjahr. Aber sollte sich ihr Sohn bewerben und von René Kindermann als Reporter ausgewählt werden, kann er der Mama sicher abends eine Menge erzählen. Aber dann hätte er in den Osterferien noch einiges zu tun. Wer sich bewirbt, muss nämlich ein kleines, selbstgemachtes Video vorzeigen. Bis zum Stichtag am 24. April muss das mit der Bewerbung auf der Internetseite des Ministeriums hochgeladen werden.

www.familientag.sachsen.de/kinderreporter.html

